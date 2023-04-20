Instagram Hesabını Kalıcı Olarak Silme İşlemi

Instagram Silme Linkine Tıklayınız

Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra, eğer Instagram'a daha önceden giriş yaptıysanız "Hesabını Sil" seçeneğini göreceksiniz. Giriş sağlamadıysanız kullanıcı bilgilerinizi girerek Instagram'a giriş yapın. Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür. Kullanıcı Adı'nı Sil'e tıklayın. Hesabınızın silinmesini talep ettikten 30 gün sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ