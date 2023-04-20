Instagram Kapatma Linkine Tıklayınız

Yukarıda linke tıkladıktan sonra yapacağınız işlemler şu şekildedir:

Eğer Instagram'a daha önceden giriş yaptıysanız "Hesabını Geçici Olarak Kapat" seçeneğini göreceksiniz. Giriş sağlamadıysanız kullanıcı bilgilerinizi girerek Instagram'a giriş yapın. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a tıklayın. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçip şifrenizi girdiğinizde görünür. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a tıklayın. Bu işlemi tamamladıktan sonra, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene dek fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz gizli olacaktır.

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