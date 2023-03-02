Instagram uzun zamandır yeni bir Instagram hesabı açan kullanıcılar için doğum tarihi belirtmeyi zorunlu kılıyor. 2021’den bu yana ise henüz doğum tarihini belirtmeyen kullanıcılara bu konuda hatırlatma yapıyor. Gençlere yönelik daha detaylı gizlilik ve güvenlik özellikleri sunan Instagram, insanların platformda yaşlarına uygun bir deneyim yaşamalarını sağlamayı amaçlıyor. Şirket bu doğrultuda, aralarında Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede 18 yaş altı gençlere yönelik yeni bir yaş doğrulama yönteminin bugünden itibaren kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu özellik ile beraber, bir kullanıcı yaşını 18 altından 18 üstüne değiştirmek istediği zaman kendisine iki farklı yaş doğrulama seçeneği sunulacak. Bu yöntemlerden biri resmi bir kimlik yüklemek, diğeri ise kullanıcının yüzünü gösteren bir video çekmek olacak. Bu video, yeni yaş belirleme teknolojisi kullanarak yaş doğrulama için değerlendirilecek.

Instagram bu yeni yaş doğrulama yöntemi için Age Check Verification Scheme (Yaş Kontrolü Sertifikasyon Programı) onaylı yaş doğrulama şirketi Yoti ile çalışıyor. Bir kullanıcı, yaş doğrulama yöntemi olarak video çekme seçeneğini tercih ettiğinde Instagram bu videoyu gizlilik ilkeleri çerçevesinde Yoti ile paylaşıyor ve Yoti’nin teknolojisi kişinin yüz hatlarını baz alarak bir yaş tahmini yaparak bu tahmini Instagram ile paylaşıyor.

Yoti’nin bu teknolojisinin yüz tanıma özelliği bulunmuyor, bir bireyi tanımadan veya tanımlamadan yalnızca yaşı için bir tahmin üretiyor. Ayrıca, yaş tahmini sonuçlandığı anda bu video hem Meta hem Yoti tarafından anında siliniyor.

Bu teknolojinin nasıl çalıştığını anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Yeni yaş doğrulama teknolojilerinin etkinliği şimdiden gözlemleniyor

Instagram bu yeni yaş doğrulama teknolojisini Haziran ayında bazı ülkelerde test etmeye başlamıştı.

Bu test sürecinde gözlemlenen etkiler şu şekilde:

Instagram’da yaşını 18 altından 18 üstüne değiştirmek isteyen insanların yaş doğrulama süreçlerini tamamlama oranı dört kat arttı; yani yüz binlerce insan şimdiye kadar yaş doğrulaması ile Instagram’da yaşına uygun deneyimlere erişti.

Instagram’da yaşını 18 yaş üstü olacak şekilde değiştirmek isteyen 18 yaş altı gençlerin yüzde 96’sının bu değişikliği yapması engellendi.

İki yaş doğrulama seçeneği sunulan insanların yüzde 81’i, yaş doğrulama için Yoti’nin video seçeneğini tercih etti.

Instagram Kamu Politikaları Direktörü Tara Hopkins, konuyla ilgili şunları söyledi: "Herkesin Instagram'ı yaşına uygun bir şekilde deneyimlemesini istiyoruz, bu da insanların kaç yaşında olduklarını bilmemiz gerektiği anlamına geliyor ve bu sektör genelinde bir zorluk oluşturuyor. Bu nedenle bugün yaptığımız duyurunun oldukça önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz ve yaş doğrularken aynı zamanda gizliliği ön planda tutan etkili bir teknoloji geliştirmede öncülük eden Yoti ile çalışmaktan özellikle heyecan duyuyoruz. Bu çalışma, yaş algılama teknolojimizi iyileştirmeye ve gençlere Instagram’da mümkün olan en güvenli ve anlamlı deneyimi sunmanın yeni yollarını geliştirmeye yönelik sürekli devam eden çabalarımızı destekliyor.”

Yoti Politika ve Düzenleme Direktörü Julie Dawson ise, "İnternette birinin kaç yaşında olduğunu doğrulamak sektör çapında zorluk teşkil eden, karmaşık bir süreç. Yaşa uygun deneyimler yaratmak ve insanların çevrimiçi ortamda başarılı ve güvende olmalarını sağlamak için Meta ile çalışmalarımıza devam etmekten mutluluk duyuyoruz. Yüz görüntülerinden yaş tahmini yapan teknolojimiz, gizliliği koruyan bir çözüm sunuyor. Bunu, ad veya kimlik belgesi paylaşılmasına gerek kalmadan herkesin yaşını kanıtlayabileceği güvenli bir yol sağlamak için geliştirdik. Bu teknoloji, reşit olmayanların sadece yaşlarına uygun içeriğe erişmelerine izin verirken, kullanıcıların gizliliğinin de korunmasını sağlayabilir. Bugün yapılan duyurunun, daha güvenli çevrimiçi ortamlar yaratmak için doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyoruz" dedi.