İnstagram ana sayfam yenilenmiyor. Acaba İnstagram bana önerilenler neye göre çıkıyor? Kaç zamandır İnstagram ana sayfada arkadaşlarımın paylaşımlarını göremiyorum. Telefonumda instagram ana sayfam takip etmediğim sayfalar çıkıyor. Peki instagram ana sayfada önerilen gönderileri kapatma yöntemi nedir? İnstagram Önerilen Gönderiler Kapatma Nasıl Yapılır? İşte İnstagram ana sayfam yenilenmiyor diyenler için çözüm yöntemi:

Neden İnstagram ana sayfada arkadaşlarımın paylaşımlarını göremiyorum?

Instagram zaman tünelinizde gezinmeyi seviyorsanız ancak uygulamanın algoritmasını anlamak için yardıma ihtiyacınız varsa, Instagram neden bazı gönderileri görüp bazılarını göremediğinizi açıkladı. Instagram, yayınınızı düzenlemekten sorumlu tek bir algoritma olmadığını söylüyor, ancak Akış, Hikayeler, Keşfet, Makaralar ve Arama'da yerleşik birçok algoritma, sınıflandırıcı ve süreç var. Acaba Instagram alakalı gönderilere göz at nasıl kapatılır? Senin için önerilenler nasıl kapatılır? Instagram algoritması nasıl sıfırlanır? Acaba Instagram akış nasıl değiştirilir? Öneriler nasıl silinir?

İnstagram bana önerilenler neye göre çıkıyor?

Peki Instagram önerilen kişiler neye göre çıkıyor? Ana sayfamda Instagram öneriler nasıl çıkar? Instagram, insanların arkadaşlarının hikayelerini görmek, Keşfet'te takip edecek yeni insanlar keşfetmek ve Reels'te eğlenmek istediğini söylüyor, bu nedenle algoritmalar bu ilgi alanlarına göre uyarlanıyor.

Instagram Akışınızı Nasıl Sıralar?

Instagram beslemeniz veya zaman tüneliniz, takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini göreceğiniz yerdir. Ancak Akış'ta ayrıca önerilen gönderiler ve reklamlar da bulacaksınız. Bu yayınlar ve reklamlar, fotoğraf döngüleri veya videolar olabilir. Instagram, takip ettiğiniz kişilerin son gönderilerini ve takip etmediğiniz ancak Instagram'ın ilginizi çekeceğini düşündüğü kişilerin gönderilerini dahil ederek akışınızı düzenler. Son zamanlarda kimi takip ettiğinize ve neyi beğendiğinize bağlı olarak bu gönderileri önerir.

Instagram, takip ettiğiniz ve takip etmediğiniz kişilerin gönderilerini de akışınıza dahil etmeye çalıştığını söylüyor. Bundan sonra Instagram, beğendiğiniz, paylaştığınız ve kaydettiğiniz geçmişinizden bilgi çeker ve bu gönderilerin sıralarını benzer gönderileri önermek için kullanır, çünkü etkinliğiniz beğenilerinizi ve beğenmediklerinizi gösterir. Bir gönderiyi beğenir, yorum yapar, paylaşır ve takılırsanız Instagram, TikTok'un algoritmasının nasıl çalıştığına benzer şekilde size benzer gönderileri önerir.

Instagram Hikayeleri Nasıl Sıralar?

Hikayeler, birinin hesabında geçici olarak görünen ve 24 saat sonra kaybolan birkaç saniyelik video veya fotoğraf gönderileridir. Hikayeler ayrıca Instagram'ın algoritmasına göre size görünür. Hikayelerde Instagram, görüntüleme ve etkileşim geçmişinizi ve gönderinin yazarına olan yakınlığınızı dikkate alır. En iyi arkadaşınızın hikayelerini çok izliyorsanız, onlara düzenli olarak DM atıyorsanız ve tüm mesajlarını beğeniyorsanız, Ana Sayfa sekmesinde profil simgenizin yanında görünen ilk hikaye arkadaşınızın hikayesi olacaktır. Birinin hikayesini bitmeden önce silerseniz, gönderileriyle düzenli etkileşimde bulunmazsanız ve Instagram o kişiye yakın olmadığınızı düşünürse, hikayelerini önce görme olasılığınız azalır.

Instagram sıralaması neye göre belirlenir?

Tarihsel olarak Keşfet sayfası, Instagram kullanıcılarının yeni içerikler, kişiler, hashtag'ler ve takip edilecek yerler keşfetmek için gittikleri yerdir. Keşfet sayfasının arkasındaki misyon değişmedi, ancak Instagram'ın algoritmaları, Keşfet içeriğinin size önerilme şeklini değiştirdi. Instagram geçmişteki beğenilerinizi, kaydetmelerinizi, paylaşımlarınızı ve yorumlarınızı dikkate alır ve bu ölçütlere göre Keşfet'te size gönderiler önerir. Ardından Instagram, Keşfet'teki gönderileri ilgi alanlarınıza göre sıralayacak ve size en ilgi çekici olanları ilk önce gösterecek.

Instagram'ın tarama algoritmaları, akış algoritmalarına çok benzer, ancak Keşfet'teki içerik ve içerik oluşturucular sizin için yeni olduğundan, ilgi alanlarınız hakkında biraz daha tahminde bulunun. Dolayısıyla, Keşfet'te olanlarla her zaman ilgilenmeyebilirsiniz, ancak beğenmediğiniz bir gönderi görürseniz, gönderinin sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayıp "İlgilenmiyorum" seçeneğini seçebilirsiniz. İlgilenmediğiniz şeyleri seçerek Instagram Keşfet algoritmanızı değiştirmeyi deneyebilirsiniz ve bu, beğendiğiniz içerikleri gösterecek şekilde gelişebilir.

Instagram Reels Akışını Nasıl Sıralar?

Reels tarafından önerilen içerik algoritması, Reels'teki içeriğin çoğunun takip etmediğiniz kişilerden gelmesi açısından Keşfet'e benzer. Ancak Instagram'a göre Reels "eğlenceyi vurguluyor". Reels kısaltılmış video içeriği olduğundan, algoritması TikTok'un Sizin İçin sayfa algoritmasına çok benzer şekilde çalışır. Bir Reel paylaşırsanız, sonuna kadar izlerseniz, beğenirseniz veya Reel'in sesli sayfasını incelerseniz, Instagram'a o Reel'i beğendiğinizi ve benzer Reel'leri izleyebileceğinizi söylüyorsunuz. Ancak Instagram, bir Reels içerik oluşturucusunun içeriklerini Reels izleyicilerine önerirken takipçi sayısını ve katılım düzeyini de hesaba katar, ancak bu ölçümlerin görünürlüğe nasıl katkıda bulunduğu net değildir.

İnstagram ana sayfam yenilenmiyor

Instagram'ın ilk günlerinde, uygulama içi satın almalardan veya Instagram etkileyicilerinden önce, tek akışınız yalnızca takip ettiğiniz kişileri içeriyordu. Beslemeniz kronolojik sıradaydı ve o gün sizin için tasarlanan tüm içeriği gördüğünüzün sinyalini sonuna kadar kaydırabilirsiniz. Artık algoritmalar daha karmaşık hale geldiğine göre, gördüğünüz içerik üzerinde daha az kontrole sahipsiniz ve algoritmalar sindirdiğiniz içeriği dikte ediyor. Ancak, Instagram'da görmek istediğiniz daha fazla şeyi size göstermesi için Instagram'ın algoritmalarına sinyal gönderecek şekilde bazı ayarları değiştirebilirsiniz.

Önerilen gönderileri 30 gün erteleyebilir, yalnızca takip edenler sekmenize göz atabilir, yakın arkadaş listesi oluşturabilir, görmek istemediğiniz kişileri engellemeden sessize alabilir, hassas içerik kontrolünü ayarlayabilir, İlgilenmiyorum özelliğini cömertçe kullanabilir ve kişileri takip etmeyi bırakabilirsiniz. Tüm bu işlemler, Instagram'a neyi görmek istediğinizi ve neyi istemediğinizi söyleyecektir. Ve her şeyi beğeninize göre ayarladıktan sonra, keşif, makaralar, hikayeler ve önerilen diğer içeriğin yeni bir tona sahip olup olmadığını kontrol edin. İnstagram'ın ana sayfa algoritmalarını başarıyla etkilemek bu yöntemlerle mümkün.

İnstagram ana sayfada önerilen gönderileri kapatma

Uzun zamandır İnstagram ana sayfada arkadaşlarımın paylaşımlarını göremiyorum, İnstagram ana sayfam yenilenmiyor diyenler için yapılması gereken işlem çok basit. İnstagram önermeler kısmını kapattığınızda ana sayfanız eski haline dönecek. Peki Instagram önermeler nasıl kapatılır? Instagram önerilen gönderi ne demek? Telefonda Instagram alakalı gönderilere göz at nasıl kapatılır? Bazı fotoğraf veya reels için Instagram senin için öneriliyor ne demek? Kısaca şöyle tarif edebiliriz: Profilinize erişmek için sağ alttaki profil resminize dokunun. Profili düzenle'ye dokunun. Profilde hesap önerilerini göster'in yanındaki kutuya dokunarak işaretini kaldırın ve Gönder'e dokunun.

Telefonunuzda Instagram uygulamasını açın.

İnstagram ana sayfanızda gezinmeye başlayın. Önerilen bir gönderi görene kadar gezinmeye devam edin.

Önerilen bir gönderi gördüğünüzde orada durun. Gönderinin sağ üst köşesindeki üç noktalı bir menü göreceksiniz. O menüye dokunun.

Karşınıza bir liste çıkacak. "Bu gönderiyi neden görüyorsun, İlgilenmiyorum, Bu hesap hakkında, Şikayet et, Önerilen içerikleri yönet"

Listeden "İlgilenmiyorum" veya "Önerilen içerikleri yönet" seçeneğini seçin.

"Akışta önerilen tüm gönderileri 30 gün boyunca gizle" seçeneğine dokunun.

İnstagram ana sayfam yenilenmiyor diyenler, artık ana sayfalarının eski hale geldiğini görebilirler.