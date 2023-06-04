Spider-Man 2'nin yaratıcı yönetmeni Bryan Intihar, Eurogamer ile yaptığı röportajda karakter değiştirme mekaniğini açıkladı. Oyunda Peter Parker ve Miles Morales arasında geçiş yapabilmek için tek bir tuş kullanılabileceğini belirtti. Oyunda Peter'ın ve Miles'ın etrafına inşa edilmiş ayrı içerikler bulunuyor ve bu karakterler arasında geçiş yaparken bu içerikler birleşiyor.

Geliştiriciler, PlayStation 5'in gücünü kullanarak açık dünyada hızlı ve sorunsuz bir şekilde karakter değiştirmeyi sağlayacak bir sistem geliştirdi. Bu geçişlerin hızlı olacağının altını çizen Bryan, aynı zamanda karakter değiştirme mekaniğinin Spider-Man 2'nin beceri ağacıyla da bağlantılı olacağını açıkladı. Oyunda her iki karakterin beceri ağaçları da ayrı ayrı sunulacak.

Öte yandan, oyunda Peter Parker'ın sevgilisi Mary Jane Watson'a geçiş yapıp yapılamayacağı konusu ise henüz netlik kazanmadı.

Spider-Man 2'nin oynanış videosunun yayınlanmasının ardından Insomniac, oyunun çıkış tarihini duyurdu. PlayStation 5 özel oyunu olan Spider-Man 2, 2023 yılının sonbahar aylarında oyunseverlerle buluşacak. Oyuncular, bu heyecan verici oyunla Peter Parker ve Miles Morales'un maceralarına yeni bir soluk kazandıracak.

Yenigün Haber Merkezi