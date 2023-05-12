TÜİK nihayet Türkiye’de yaşayan nüfusun tanımını yaptı. Açıklama Türkiye’de plansız ve hızlı bir kentleşme olduğu nüfusun belirli bölgelerde yoğunlaştığı ortaya çıktı.

Plansız iç göçün getirdiği yığılma sonucu nüfusumuzun %67,9'unu yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenler oluşturdu

Ülkemiz toplam yüzölçümünün sadece %1,6'sını oluşturan yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 57 milyon 934 bin 583 kişi yaşadığı belirlendi. Diğer bir anlatımla Türkiye nüfusunun %67,9'u söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet ediyor. Yapılan araştırmalara göre; yoğun kent yaşamı, başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir’de yoğunlaştığı belirlendi. Bu kentlerde oturanların ortalama yüzde 80’i yoğun kent yaşamı içinde nerdeyse omuz omuza yaşıyor.

Kır olarak sınıflandırılan ve Türkiye yüzölçümünün %93,5'ini oluşturan yerleşim yerlerinde toplam nüfusun %17,3'ü ikamet ederken, orta yoğun kent olarak sınıflandırılan ve ülke yüzölçümünün %4,9'unu oluşturan yerleşim yerlerinde nüfusun %14,8'inin ikamet ettiği görüldü.

Diğer yandan cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet eden nüfusun %49,7'sini erkeklerin, %50,3'ünü ise kadınların oluşturduğu görüldü. Böylece bir başka istatistik daha su yüzüne çıktı. Yani Türkiye’de büyük kentlerde nüfus ağırlığı kadınlardan yana. Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde sistem tersine dönüyor ve buralarda ikamet edenlerin %50,3'ünü erkekler, %49,7'sini kadınlar; kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin ise %51,4'ünü erkekler ve %48,6'sını kadınlar oluşturuyor.

YAŞLI NÜFUS BÜYÜK KENTE SIKIŞTI

Ülkemiz toplam nüfusunun %9,9'unu oluşturan 65 yaş ve üzeri nüfusun %30,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet ettiği görüldü. Yaşlı nüfusun %14,6'sını orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlar oluşturuyor. Yaşlıların büyük bölümü de sıkışık kent yaşamına mahkum. Başka bir deyişle, yaşlı nüfusun %55,3'ünü yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşamaya çalışıyor.

Türkiye nüfusunun %68,1'ini oluşturan 15-64 yaş grubu çalışma çağındaki nüfus içinde yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranı %69,2. Bu yaş grubundaki toplam nüfus içinde orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranı %14,7 iken; kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranı %16,1 olarak gerçekleşiyor.

Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubu nüfusun %69,7'si anne babalarının yaşam koşulları nedeniyle yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde büyümek zorunda. Bu yaş grubunda olanların Yüzde %15,3'ünün orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ve %15'inin kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ediyor.

İSTANBUL NEFES ALAMIYOR

ADNKS, 2022 sonuçlarına göre en yüksek nüfusa sahip il olan İstanbul'da ikamet edenlerin %96,4'ünün yoğun kent, kalabalığında yaşamak zorunda. İstanbul’da yerleşik nüfusun %2,7'sinin orta yoğun kent ve %0,9'unun kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı belirlendi

Türkiye'nin ikinci büyük nüfusuna sahip il olan Ankara'da da yaşam şartları farklı değil. Ankara’da ikamet edenlerin %88,3'ünün yoğun kent, %7,6'sının orta yoğun kent ve %4,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü.

Nüfus büyüklüğü açısından üçüncü sırada yer alan İzmir'de durum görece biraz daha iyi. İzmir’de ikamet edenlerin ise %78,6'sının yoğun kent, %12,2'sinin orta yoğun kent ve %9,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı saptandı..

KARADENİZ FAZLA DOLU

Bu istatistik çalışması bir başka gerçeği daha ortaya çıkardı. Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranının en yüksek olduğu illerin Karadeniz bölgesinde olması şaşırtıcı. Bu iller sırasıyla %58,1 ile Artvin, %57,9 ile Bayburt ve %57,3 ile Sinop. Diğer yandan orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranının en az olduğu iller ise sırasıyla %1,6 ile Kilis, %2,7 ile İstanbul ve %6,5 ile Eskişehir.

Kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfusun oranının en yüksek olduğu il %68,4 ile Ardahan. Ardahan’ı %60,3 ile Tunceli ve %54,2 ile Bartın izledi. Kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranının en az olduğu iller ise sırasıyla %0,9 ile İstanbul, %4,1 ile Ankara ve %4,7 ile Kocaeli.

TÜİK nihayet Türkiye’de yaşayan nüfusun tanımını yaptı. Ortaya çıkan gerçekler 3 büyük şehir için ürkütücü. İstatistik rakamlarında sadece İstanbul, Ankara ve İzmir yer aldığı için, Antalya, Adana, Bursa, Trabzon gibi büyük şehirlerin yaşam biçimini ölçmek pek mümkün değil.

TÜİK raporu yayınlarken kıstas alınan kriterleri ve belirlemeleri de açıkladı. Bu tanımlamalar çerçevesinde bakıldığında nüfusumuz çok büyük bir bölümü fazlaca yoğun kent yaşamı içinde . Bu yoğunluk hem trafik, hem yerleşim birimleri ve benzeri kıstasları içeriyor. Elbette bu yaşam tarzı “yaşam kalitesinin” düşmesine de neden oluyor.

TÜİK bu istatistik bilgilerin sunumunda yaptığı belirlemelr şöyle;

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, yıllık olarak elde edilen yerleşim yeri düzeyindeki nüfus istatistikleri; "İstatistikî Bölge, İl ve İlçe Merkezleri, Belde ve Köyler, Kent ve Kır vb." şeklinde sınıflandırıldı. Bu kapsamda, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 1982 yılında yayımlanan "Kent Eşiği Araştırması Türkiye İçin Kent Tanımı" çalışması ile birlikte TÜİK tarafından üretilen istatistiklerde bu çalışmada yapılan kent-kır tanımı esas alındığı kaydedildi

Söz konusu kent-kır sınıflaması 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Yasa gibi yasal düzenlemeler sonucu idari bölünüş yapısında meydana gelen değişikliklerden önemli derecede etkilenmiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019-2023 yılları için hazırlanan 11. Kalkınma Planı ile hem ulusal hem de uluslararası ihtiyaçları göz önünde bulunduracak şekilde kent-kır tanımlarının revize edilmesi sorumluluğu TÜİK'e verilmiştir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda olan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS) kullanılmaya başlanması ile birlikte; TÜİK tarafından istatistik üretilmesi amacıyla fiili kent-kır yapısını daha doğru yansıtan bir sınıflama yapılmıştır. Yeni kent-kır tanımı mahalle-köy düzeyinde üç sınıftan oluşmaktadır.

"Yoğun kent, orta yoğun kent ve kır"(1) ayrımında oluşturulan bu yeni sınıflama ile uluslararası standartlara uygun, sürdürülebilir bir yapının geliştirilmesi ve bu düzeyde istatistikler üretilmesi amaçlanmaktadır. Sınıflamada, Avrupa İstatistik Ofisi tarafından geliştirilen "Kentleşme Derecesi (Degree of Urbanisation-DEGURBA)"(2) esas alınmış olup veri kaynağı olarak MAKS ve ADNKS kullanılmıştır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ