"Biz tıbbi malzeme anlamında İstamed Medikal İşletmeciler Derneği olarak her zaman hizmete hazırız. İnsanımızın emrindeyiz." diyen Türksever şöyle devam etti: "Ben Osmaniyeliyim. Depremden 1 gün önce Osmaniye'ye ailemi ziyarete geldim. Depremi yaşadım. İnanın çok sert bir depremdi.

Bölgeyi gezdim. Deprem inanılmaz zarar vermiş. Osmaniye, Kırıkhan, İslahiye, Pazarcık, Nurdağı, İskenderun, Kahramanmaraş, Gaziantep olmak üzere her yeri ziyaret ettim. Özellikle Kırıkhan, Nurdağı, İslahiye, Pazarcık'ın durumu çok vahim. Görmeden, yaşamadan bilmek çok zor. Ne olursa olsun devletin gücü ne olursa olsun ilk 7-8 saat bölgeye intikal çok zordu. Kaldı ki tek bir şehir veya tek bir beldede olmadı. Aynı anda 10 ilde ve bu illere bağlı ilçe ve köylerde aynı anda deprem oldu. Onun için ulaşım çok zordu. Ayrıca 8-10 saat ara ile iki büyük deprem ve çok sayıda artçı depremler oldu. Ekipler enkaz üzerindeyken defalarca deprem oldu. Bu durum onların işini çok zorlaştırdı. Deprem noktalarına doğru vatandaşların koordinasyonsuz hareket etmesi AFAD, UMKE ve kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırdı. Hatta bizim bile acil tıbbi malzeme ihtiyaçlarını yetiştirmemize engel oldu."

Depremin ilk günü Osmaniye'de olduğunu belirten Vefa Türksever, "Hemen AFAD ve UMKE ile temasa geçtim. İl Jandarma Komutanlığı kriz masası toplantısına katıldım. Toplantıda tıbbi malzeme tedariğini konuştuk. Osmaniye ilinin eksiklerini hızlıca tespit ettik. Hemen İstamed Medikal İşletmeciler Derneği olarak eksik malzemelerin üye firmalar tarafından toparlayıp, ilk partinin Osmaniye iline çıkmasını sağladım. Tıbbi malzemenin yanı sıra İstanbul'dan battaniye istedik. Onu da Osmaniye AFAD'a teslim ettik. Daha sonra her gün tüm afet bölgesine bizzat arkadaşlarımızla giderek malzemeleri UMKE, sahra hastanelerine, AFAD ve devlet hastanelerine teslim ettik. Gittiğimiz bölgelerin durumu gerçekten çok kötüydü. İnsanımız çok iyi.

Herkes yardım yapmak için birbirleriyle yarıştı ama bunu münferit olarak yapmaları sistemi tıkıyor. AFAD, Kızılay gibi kurumlara bağış yaparak veya vermek istedikleri ürünleri onlara vererek yardım yaparlarsa hiç bir sıkıntı olmaz. Yardım yapmak isteyenler mutlaka ilgili kurumlara müracaat etsinler. Bu ülke hepimizin sonuna kadar insanımıza ve ülkemize sahip çıkacağız. Umarım bu memlekette bir daha böyle bir acı yaşanmaz." dedi.

HÜSEYİN KILINÇ