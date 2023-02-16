İnsan İzi Derneği, büyük bir yıkıma neden olan ve 10 ili etkileyen depremde ön saflarda yer alarak kısa bir sürede tüm gücünü afet bölgelerine yönlendirdi. Yaşanan felaket sonrasında sevk edilen ekipler ile valilikler arasında gerçekleştirilen toplantılar sonrasında afet bölgesinden gelen bilgiler ve taleplere göre hazırlanan dernek ekipleri birçok bölgeye; temel ihtiyaç maddesi, kuru gıda gönderimleri ve farklı noktalara kurulan aşevleri, mobil mutfaklar ile depremzedelere yardım ediyor.

Afet bölgesinde yaraların sarılması için bütün imkânlarıyla harekete geçen İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, başta Adıyaman olmak üzere depremden etkilenen diğer illerde 1 sabit, 3 mobil aşevi kurarak, binlerce afetzedeye hem barınacakları yer hem de ihtiyaçları için destekte bulundu.

Ayrıca 10 tır dolusu yardım malzemesinin depremden zarar gören vatandaşlara ulaşmasını sağlayan İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, kan bağışı, ilk yardıma yönelik faaliyetleri ve deprem bölgelerinde oluşturdukları 50 kişilik psikodestek ekipleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi