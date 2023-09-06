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Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Ağustos 2023 sonuçlarına göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi Haziran 2023’te geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 5,7 geriledi. Bu gerilemede çalışma gün sayısının azalması etkili oldu. Haziran ayında üretim geçen yılın aynı dönemine göre alt sektörlerin 18’inde düşerken, 4’ünde ise yükseldi. Hazirandaki gerilemeye rağmen yılın ilk yarısındaki toplam inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Ağustos 2023 sonuçları açıklandı. Rapora göre 2023’ün Haziran ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azaldı. Söz konusu gerilemede, haziran ayındaki çalışma gün sayısının azalması en önemli etken olarak öne çıktı. Haziran ayındaki üretim düşüşüne rağmen yılın ilk 6 ayında toplam inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın ilk 6 aylık üretiminin yüzde 1,4 üzerinde gerçekleşti.

Haziranda alt sektörlerin 18’inde üretim düştü, 4’ünde arttı

Rapora göre, dış pazarlarda talep koşulları haziran ayında zayıf kalmaya devam etti. Yurt içinde ise seçimler sonrası yeni fiyatlamalar ve yeni ekonomi politikaları beklentileri üretimi ve satışları etkiledi. Bu çerçevede haziran ayında üretim geçen yılın aynı dönemine göre 22 alt sektörün 18’inde düşerken, 4’ünde ise yükseldi.

2023 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek üretim artışı yüzde 44,4 ile metal yapı ve yapı parçalarında gerçekleşti. Metalden kapı ve pencereler üretimi ise yüzde 38,6 arttı. Ahşap inşaat malzemesi üretimi yüzde 23,8, plastik inşaat malzemesi üretimi ise yüzde 14,1 yükseldi. Yılın ilk yarısında en yüksek gerileme yaşanan alt sektör de yüzde 18,5 ile inşaat camları oldu.

İnşaat sektörü uzun süre sonra genel ekonominin üzerinde büyüdü

2023’ün ikinci çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 6,2 büyüdüğü belirtilen raporda, deprem bölgesindeki yeniden imar faaliyetlerinin etkisiyle inşaat sektöründe hareketlilik yaşanacağı vurgulandı. Yüzde 6,2’lik büyüme ile inşaat sektörü uzun zaman sonra genel ekonomik büyümenin üzerinde bir performans sergiledi. Yılın ilk çeyreğinde inşaat sektörü büyümesi yüzde 5,1’den yüzde 4,5’e güncellendi. Böylece inşaat sektörü yılın ilk yarısında yüzde 5,4 büyüdü. Ancak yılın ikinci yarısında görülen sıkılaşma politikalarının inşaat sektöründe büyümeyi sınırlayacağı belirtildi.

İnşaat sektörü güven endeksi 1,9 puan geriledi

Türkiye İMSAD raporunda, inşaat sektörü güven endeksinin seçimlerin yapıldığı mayıs ayından sonra gerileme eğilimine girdiği belirtildi. Bu kapsamda haziran ve temmuz aylarında düşen güven endeksi, ağustos ayında da gerilemeye devam etti. Endeks 2023 Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,9 puan düştü. Raporda ayrıca, ekonomide uygulanacak yeni politikaların belirginleştiği ve uygulamaya konulduğuna işaret edildi. Para politikasındaki sıkılaşma tercihi, kredilerde sıkılaşma ve faiz oranlarında artışların inşaat sektöründe de yavaşlamaya yol açabileceği yönünde bir öngörü oluştu. Bu nedenle mevsimselliğin olumlu koşullarına rağmen inşaat sektörü güveninde düşüş yaşandı. Mevcut işler seviyesi de ağustos ayında bir önceki aya göre 4,0 puan birden geriledi. Alınan yeni iş siparişleri ise seçimler sonrasında da dalgalanma göstermeye devam etti.

Ticari kredi faizlerindeki artış inşaat faaliyetlerini sınırlayacak

Raporda; Türk lirası ticari kredi faiz oranlarının arttığına işaret edildi. T.C. Merkez Bankası’nın para politikasındaki kademeli sıkılaşma adımları ile ticari kredi faiz oranlarının da kademeli olarak yükseldiği belirtildi. T.C. Merkez Bankası’nın TL ticari kredi faiz oranlarını, referans faizin 1,8 katı ile sınırlamaya devam ettiğine vurgu yapıldı. Buna bağlı olarak T.C. Merkez Bankası’nın faiz oranı artışı olmadan önceki hafta ticari kredi faiz oranları yüzde 32’ye ulaştı. T.C. Merkez Bankası’nın 7,5 puanlık faiz artışı ardından kredi faizlerinin de yüzde 40-45 aralığına çıkacağı tahmin edildi.