İnönü Üniversitesi, personel alımı için ilanını Resmi Gazetede yayımladı. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği alım süreci 24 Mayıs 2023 tarihinde başlamış olup, 7 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek. Üniversite, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında 4/B sözleşmeli olarak 539 personel alımı gerçekleştirecek. Kontenjan dağılımı ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar haberimizde.

İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştiriyor

İnönü Üniversitesi, 539 sözleşmeli personel alımı için başvuruları alıyor. İlgili ilan, 24 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Alımlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak.

Alımlar Hangi Mezuniyet Seviyelerine Yönelik?

Alımların mezuniyet seviyelerine göre dağılımı şöyle:

Lise Mezunu: 20 Teknisyen, 278 Destek Personeli

Ön Lisans Mezunu: 45 Sağlık Teknikeri, 6 Tekniker, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 12 Aşçı

Lisans Mezunu: 111 Hemşire, 1 Fizyoterapist, 1 Sağlık Fizikçisi, 2 Diyetisyen, 2 Psikolog, 1 Kütüphaneci, 17 Büro Personeli, 1 Çözümleyici, Sistem Programcısı, 3 Mühendis, 2 Programcı, 4 Aşçı, 3 Şoför

Başvuru Şartları Neler?

Adaylardan genel olarak aşağıdaki şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak

KPSS Şartı Var mı?

İnönü Üniversitesi personel alımında, 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türlerinden en az 60, 65 veya 70 puan almış olma şartı aranacak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımında Özel Şartlar Neler?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımında aşağıdaki özel şartlar aranacak:

Erkeklerde 167 cm ve kadınlarda 162 cm boyundan kısa olmamak

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununda yer alan diğer şartları taşımak

Mesleğe Göre Eğitim Şartı ve Özel Nitelikler

Bu bilgi ilan detaylarında yer alacak. Her pozisyonun kendi içinde belirli eğitim ve deneyim gereklilikleri olabilir. Bu bilgiler genellikle üniversitenin resmi web sitesinde yayınlanan ilanda yer alır.

Başvuru Süreci ve Tarihler

İnönü Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alımı ilanına başvurular, 24 Mayıs 2023 tarihinde başlamış olup 7 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvuruların en geç 15 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 24 Mayıs 2023 - 7 Haziran 2023

Başvuru Adresi:

Başvurular, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosu'na yapılmalıdır.

Adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında yapmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak başvuru adresine ulaştırmaları gerekmektedir. İlan detayları ve daha fazla bilgi için İnönü Üniversitesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU ZAMANI

İlan Tarihi : 24.05.2023

Başvuru Bitiş Tarihi : 07.06.2023

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi

2. e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

5. Deneyim ve/veya belgelendirme istenen pozisyonlarda; alanla ilgili çalıştığı kurumda görev yaptığı süreleri gösteren kurum yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesiyle belgelendirilecektir.

6. YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınav sonuç belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır), (Dil şartı istenen pozisyona başvuracak adaylar için)

7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla adayın beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınacak belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

9. Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için sürücü belgesi

10. Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için psikoteknik sonuç belgesi

11. Pozisyonlara ait olan şartlarda istenilen MEB onaylı belgenin resmi kurumlarca onaylanmış örneği

12. 27 Sıra numaralı büro personeli pozisyonu için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 sertifikası

13. 28 Sıra numaralı çözümleyici, sistem programcısı pozisyonu için Python, Asp.net ve c# programlama dilleri sertifikası

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yerleştirme sonuçları ilan tarihinin son başvuru gününden itibaren 15 (on beş ) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.

Yenigün Haber Merkezi