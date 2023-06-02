Hive Energy, Türkiye'nin 30'dan fazla farklı ilinde depolamalı güneş enerjisi projeleri geliştirmek üzere başvuruda bulundu. Bu projelerin çoğu Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Burdur, Niğde, Nevşehir, Karaman, Aksaray, Adıyaman, Şanlıurfa, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Balıkesir, Elazığ, Konya, Eskişehir, Ankara ve Yozgat'ta yoğunlaşmış durumda.

Hive Energy Türkiye Genel Müdürü Tolga Metin, başvuruların Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline olan güvenlerini yansıttığını belirtti. Hive Energy, Türkiye'deki Çuhadar Enerji ve Viva Enerji firmalarıyla iş birliği içinde olup, bu firmalarla birlikte Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım çekilmesini planlıyor.

Ön lisans sürecinin bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor ve ardından uluslararası finans kuruluşlarıyla proje finansmanı görüşmeleri başlatılacak. Metin, lisans sürecinin tamamlanmasının ardından projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Şirket daha önce Adıyaman'da 10,5 megavat kurulu güce sahip bir güneş enerjisi projesini hayata geçirmişti. Bu projenin yılda 18 milyon kilovatsaat elektrik ürettiği belirtildi. Metin, "Şu anda başvurduğumuz kapasiteler, Adıyaman'daki projemizin 350 katından fazla bir güce denk geliyor." dedi.

Kaynak:(AA)