ABD'nin borç limiti ile ilgili olarak artan endişeler karşısında, dünya genelinden de bir temerrüt durumunda oluşabilecek negatif etkilere dair uyarılar yükseliyor. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, ABD'nin borç limitinin yükseltilmesi konusunda bir anlaşmaya varılamamasının sonuçlarının "yıkıcı" olacağını belirtti.

Hunt, bu açıklamaları, Japonya'da G-7 Maliye Bakanları toplantısı çerçevesinde, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile gerçekleştirdiği görüşme öncesinde gazetecilere yaptı.

ABD'de borç limiti konusunda sınırlı bir ilerleme kaydedilirken, ABD Hazine Bakanı, geçmiş deneyimlere göre koşulların daha zorlu görünmesine rağmen çözüm konusunda hala umutlu olduğunu belirtti.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamalarına göre, 30 Nisan itibarıyla Hazine'nin 316 milyar dolar nakdi ve olağanüstü önlemler altında 41 milyar dolarlık kullanılabilir borçlanma kapasitesi bulunuyor. Mayıs ayında finansman ihtiyacının 200-300 milyar dolar arasında olacağı tahmin edilirken, Haziran ayında ise bu miktarın 75-100 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Raporda ayrıca, Hazine'nin 1 Haziran'da sosyal güvenlik ile askeri personel ve kamu çalışanlarına yönelik yaklaşık 25 milyar dolarlık ödeme yapacağı belirtildi.