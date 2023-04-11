İngiltere'deki binlerce pratisyen hekim, maaş artışı ve çalışma koşullarındaki süregelen anlaşmazlıklar nedeniyle bu yıl ikinci kez greve giderek, başkent Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda gösteri düzenledi. Artan enflasyona karşı yüzde 35 maaş artışı talep ettiler.

Gösteri sırasında pratisyen hekimler, "Doktorlar daha iyi bir maaşı hak ediyor", "Kalmamız için ödeme yap", "Sağlık Bakanı (Steve Barclay) nerede?", "Alkışlar bize ödeme yapmıyor" yazılı pankartlar taşıdı. Lancashire Eğitim Hastaneleri Baş Yöneticisi Kevin McGee, etkinlikte yaptığı konuşmada, son on yılda pratisyen hekimlerin maaşlarında yüzde 26'lık kesinti olduğunu vurguladı.

McGee, grevde olan doktorlara destek vererek, hükümetin doktorların her zaman ihtiyaç duyulacağını kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, grevin sadece maaş artışı ile ilgili olmadığını, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve tıp mesleğinin geleceği için de yapıldığını belirtti.

Gösteriye katılan pratisyen hekimlerden Chanelle Smith, bir AA muhabirine, meslektaşlarının daha iyi bir maaşı hak ettiği için grevi desteklediğini söyledi. Mesleğin zorluğunu vurgulayarak, işin zor ve stresli doğasına dikkat çekti. Smith şöyle dedi: "Açgözlü davranmıyoruz. Sadece değer verilmemizi istiyoruz. Bence bu, İngiltere'deki doktorları elde tutmak için gerçekten önemli."

Kaynak:AA