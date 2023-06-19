Prens Harry ve Meghan Markle, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'de yeni bir hayata adım attı. Ancak çiftin Spotify ile yaptığı milyon dolarlık anlaşma sona erdi. İddialara göre, Prens Harry ve Meghan Markle şimdi daha iyi bir platform ve ortaklık için arayış içindeler. Fransız moda devi Christian Dior, çiftin yeni adresi olabilir. Bilinenlere göre, çiftin Spotify anlaşması yaklaşık 25 milyon dolar değerindeydi.

Meghan Markle Dior'un marka elçisi olacak

Daily Mail gazetesinde yer alan haberine göre, lüks moda markası Christian Dior, Meghan Markle ile büyük çaplı bir anlaşma yapmak için adımlar atmış durumda. Dior'un marka elçileri arasında Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Charlize Theron ve Johnny Depp gibi ünlü isimler bulunuyor. İddialara göre, Dior, Meghan Markle ile milyonlarca dolarlık bir anlaşma yapmayı planlıyor.

Meghan Markle Kimdir?

Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde doğan bir Amerikalı oyuncu ve eski bir kraliyet üyesidir. Asıl adı Rachel Meghan Markle olan Markle, 2011-2018 yılları arasında "Suits" adlı televizyon dizisinde Rachel Zane karakterini canlandırarak tanınmıştır. 2018 yılında İngiltere Kraliyet Ailesi'ne dahil olmuş ve Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını almıştır. Ancak 2020 yılında çift, kraliyet görevlerinden feragat ederek bağımsız bir yaşam sürmeye karar vermiş ve Amerika'ya yerleşmiştir. Meghan Markle, aktivizm çalışmaları ve toplumsal konulara olan ilgisiyle de bilinmektedir.