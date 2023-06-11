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Oyun Modu: Infinix cihazlarında oyun oynarken kullanabileceğiniz bir oyun modu bulunmaktadır. Bu mod, ses açma ve kısma tuşlarını oyun kollarında bulunan tetik tuşları gibi kullanmanıza olanak sağlar. Üstelik tuşların işlevlerini, oynadığınız oyuna bağlı olarak özelleştirebilirsiniz.
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Bataryayı Atla Özelliği: Cihazınızın bataryasının sağlığı ve ömrü, Infinix için önemli. Bu nedenle Infinix, kullanıcılarına cihazın şarj esnasında 'Bataryayı Atla' özelliğini sunuyor. Bu özellik sayesinde, şarj olurken cihazınızı kullanmanız durumunda, gücü direkt olarak bataryaya verebilirsiniz. Böylece hem batarya ömrünüz korunur hem de cihazınızın aşırı ısınmasını önlersiniz.
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Hırsızlık Uyarısı: Infinix, kullanıcılarının güvenliğini de düşünüyor. Büyük şehirlerde toplu taşıma araçlarında veya kalabalık yerlerde telefonunuzu kaybetme ya da çalınma endişesi yaşarsanız, Infinix'in sunduğu hırsızlık uyarısı özelliği size yardımcı olabilir. Eğer telefonunuzun şarj kablosu veya kulaklığı çıkarılırsa, cihaz hemen sesli bir uyarı verir. Bu özelliği, telefon ayarlarınızdan kolayca etkinleştirebilirsiniz.
Bu özellikler, Infinix telefonları oyun telefonu olarak sınıflandırmanın yanı sıra, kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştıran ve güvenliklerini artıran özelliklere de sahip olduğunu gösteriyor. Oyun oynamayı sevenlerden güvenlikle ilgili endişeleri olanlara kadar herkes için Infinix, çeşitli özellikleri ve uygun fiyatlarıyla ideal bir seçenek sunuyorKaynak: HABER MERKEZİ