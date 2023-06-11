Oyun Modu: Infinix cihazlarında oyun oynarken kullanabileceğiniz bir oyun modu bulunmaktadır. Bu mod, ses açma ve kısma tuşlarını oyun kollarında bulunan tetik tuşları gibi kullanmanıza olanak sağlar. Üstelik tuşların işlevlerini, oynadığınız oyuna bağlı olarak özelleştirebilirsiniz.

Bataryayı Atla Özelliği: Cihazınızın bataryasının sağlığı ve ömrü, Infinix için önemli. Bu nedenle Infinix, kullanıcılarına cihazın şarj esnasında 'Bataryayı Atla' özelliğini sunuyor. Bu özellik sayesinde, şarj olurken cihazınızı kullanmanız durumunda, gücü direkt olarak bataryaya verebilirsiniz. Böylece hem batarya ömrünüz korunur hem de cihazınızın aşırı ısınmasını önlersiniz. Netflix Şifre Paylaşımını Engelleyince Yeni Abonelikler İki Kat Arttı