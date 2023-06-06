Infinix Note 30, şık ve düz parlak kenarlara sahip kare şeklinde bir tasarıma sahip. Cihazın mat kaplamalı arka paneli ve "Yıldızlararası Mavi" rengi, gözleri üzerine çekiyor. Note 30, kullanıcıları tatmin edecek bir batarya kapasitesi olan 5000 mAh'lık bir bataryaya sahip. Ayrıca, marka tarafından bataryanın 1000 şarj döngüsüne kadar dayandığı belirtiliyor.

Cihazın donanım tarafında MediaTek Helio G99 yonga seti, 8 GB RAM, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunma örnekleme oranı ve 6.78 inç 1080p LCD ekran bulunuyor. Note 30 aynı zamanda Android 13 işletim sistemiyle geliyor.

Kamera özellikleri açısından, cihazda OmniVision OV64B sensörlü 64 megapiksel ana kamera yer alıyor. Ana kameraya, 2 megapiksel yardımcı kamera ve yapay zeka birimleri eşlik ediyor.

Infinix, Note serisi cihazlarına getirdiği "All round fast charge" adını verdiği yeni şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor. Bu teknoloji, farklı şarj ve batarya özelliklerini bir araya getirerek kullanıcılara geniş bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor. Note 30, sadece 30 dakikada %75'e varan şarj sağlayabiliyor ve 5 dakikalık bir şarjla yaklaşık olarak 5.5 saat konuşma, 2 saat oyun ve 3 saat video oynatma süresi sunabiliyor. Ayrıca, Bypass şarj teknolojisi sayesinde cihaz, oyun oynarken ısınma sorununu da engelliyor.

Note 30'un ses deneyimi de oldukça dikkat çekici. Cihazda JBL ses teknolojisi kullanılarak yüksek kaliteli bir hoparlör sunuluyor.

Note 30, "Yıldızlararası Mavi", "Gün Batımı Altını" ve "siyah" renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Note 30 Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi: Infinix Note 30, önümüzdeki hafta Türkiye'de üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Cihazın 128 GB versiyonunun fiyatı 9.499 TL, 256 GB versiyonunun fiyatı ise 9.999 TL olarak açıklandı.