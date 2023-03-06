Atama ile şirketin Satış ve Pazarlama Yöneticisi Semih Tuğ oldu. Yaklaşık 10 yıllık sektör deneyimiyle akıllı şehirleşme alanında çalışmalarını yürüten Tuğ, Infinidium Technologies’de sürdüreceği kariyer yolculuğunda şirketin büyüyerek devam eden başarısına katkı sağlamayı hedefliyor.

İmza attığı patentli teknolojilerle sektörüne yön vermenin yanı sıra çalışanı merkeze alan kurum kültürüyle de öne çıkan Infinidum Technologies, Satış ve Pazarlama Yöneticisi Semih Tuğ’un göreve gelmesiyle bu alandaki çalışmalarını daha ileriye taşımayı amaçlıyor.

Infinidium Technologies Satış ve Pazarlama Yöneticiliği görevine getirilen Semih Tuğ, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programına hala devam eden Tuğ, 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyol Projesi’nde Şantiye Şefi olarak görev aldı. Ardından dört yıl boyunca İSBAK A.Ş.’de Etüt ve Proje Şefi olarak önemli projelerde kritik çalışmalara imza attı. 2019- 2021 yılları tarihleri arasında aynı kurumda Satış ve Pazarlama Şefi olarak rol alan Tuğ, sonrasında İş Geliştirme Şefi pozisyonunda bir sene çalıştı. Çalıştığı süre içerisinde İstanbul için ulaşım, toplu taşıma ve akıllı ulaşım sistemleri alanlarında birçok proje yönetti. İstanbul Havalimanı ve Dünya Ticaret Merkezi için trafik etki analiz çalışmaları hazırlayan Tuğ, ayrıca Astana, Bakü, Tekirdağ ve Kırşehir’de akıllı şehir projeleri hayata geçirdi. Şu an ise kariyer yolculuğunu Infinidium Technologies’te devam ettiriyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ