24 Temmuz’da UNIQ Açıkhava İstanbul’da sahne almaya hazırlanan rock müziğin gösterişli ustalarının bu unutulmayacak performansının biletleri bugün (14 Nisan) saat 10.00’da Mobilet’te satışta.

Müzik kariyerlerinde 25 yılı geride bırakan Amerikalı ünlü indie rock ve post punk revival üçlüsü Interpol, 12 yıllık bir aranın ardından yeniden Türkiyeli sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yaz çıkardıkları The Other Side Of Make-Believe isimli 7. stüdyo albümlerinin turnesi kapsamında 24 Temmuz Pazartesi akşamı Maximum UNIQ Açıkhava’ya konuk olmaya hazırlanan grup, sahnede yeni albümlerindeki parçaların yanı sıra Obstacle 1, No I In Threesome, Rest My Chemistry, Narc, All The Rage Back Home gibi klasikleri de seslendirecek.

New York alternatif müzik sahnesine şekil veren gruplardan biri olarak kabul edilen Interpol, aynı zamanda 2000’lerde ortaya çıkan ve büyük bir kitleyi peşinde sürükleyen post-punk diriliş hareketinin de öncü oluşumlarından biri olarak anılıyor. Heyecanlı, minimal enstrümantal parça bölümleri ve özel efektlere boğulmamış düzenlemeleriyle kalplere; ölçülü bir saykedeliyle yüklü metinleriyle ise zihinlere hitap eden grup, dinleyicisine düşünmek ve hayal kurmak için bolca alan bırakıyor. Vokalde, sıra dışı bariton sesiyle müzik çevrelerince sık sık Ian Curtis ile kıyaslanan Paul Banks, davulda Sam Fogarino ve gitarda Daniel Kessler’den oluşan kadrosuyla çağdaş rock müziğe yön veren en önemli gruplardan biri olarak kabul edilen Interpol, epik canlı performansları, sağlam hayran kitleleri ve vazgeçilmez hitleriyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ