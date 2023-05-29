Doğal antibiyotik olan incir, K vitamini bakımından zengin olması nedeniyle kemikleri güçlendirir. İçeriğindeki lif, sindirim sistemindeki aşırı kolesterolü temizler. İncirin daha pek çok faydası vardır. İşte incirin sağlığımız açısından faydaları...

İncirin Faydaları

-İdrar söktürücü özelliği vardır.

-Bronşları yumuşatır. Balgam söktürür ve öksürüğü azaltır.

-Kansere karşı koruyucu özelliği vardır. Özellikle meme kanseri riskini azaltır.

-İçeriğindeki kalsiyum ve magnezyum sayesinde kemikleri güçlendirir.

-Kan basıncını dengeler. Böylelikle kalp sağlığını korur.

- Cilt elastikiyetini ve pürüzsüzlüğünü korur. Cilt sağlığını koruyarak yaşlanmayı geciktirir.

-Bronşit ve astım hastalarına iyi gelir.

Günde Kaç Tane İncir Tüketebiliriz?

Ara öğünlerde ya da kahvaltılarda 2 tane incir tüketebiliriz.

Kanser Hastaları İncir Tüketebilir Mi?

İncir, karaciğer enzimleri ile etkinleşerek kemoterapinin etkisini azaltabilir. Bu nedenle kanser hastaları incir tüketmemelidir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ