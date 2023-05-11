…Ve CHP’nin oğlu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi… Gereğini yaptı… Biraz geç oldu, ama Erdoğan’la Kılıçdaroğlu’nu karşı karşıya bıraktı… Eğer, Kılıçdaroğlu kaybederse, kendini temize çıkarmış olacak mı?.. Söylemleri bu doğrultuda… Muharrem İnce’nin “Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekildiğini” ilan etmemesi düşündürücü… Seçmenini özgür bıraktığını sergilerken, partisine oy istemesi, gerekçesi ne olursa olsun güç göstermeye devam edeceğinin göstergesidir… Devleti, savcıları, medyayı suçlayan İnce, neden çekildiğini tam detaylı açıklamaması bana göre soru işareti… Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde son günlerde oy kaybını mı dikkate aldı?.. Topu ortada bıraktı İnce... Seçimlerden sonra, kendine pay çıkarma peşinde de olabilir mi?.. Erdoğan kazanırsa, “Gördünüz mü, ben gereğini yaptım, yine de olmadı” mı diyecek?.. Kılıçdaroğlu kazanırsa, “Ben çekilmeseydim bu tablo olmazdı” mı diyecek?.. Bunu ancak Pazartesi günü görebileceğiz…