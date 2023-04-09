Muharrem İnce, Bolu'da miting düzenledi. Demokrasi Meydanı'ndaki mitinge polis kayıtlarına göre 2 bin kişi katıldı. İlk mitingini Bolu'da yapmasının nedenini açıklayan İnce, "Bugün burada Köroğlu heykelinin önünde başlamamızın bir nedeni var. Bu ülkedeki ağalara, beylere, Bolu beylerine, fakire, fukaraya zulmedenlere, Köroğlu gibi döne döne, vuruşa vuruşa, çarpışa çarpışa, göğüs göğüse mücadele edeceğiz. Dolar 10 lira olacak dediğimde bana güldüler. Dolar 20 lira oldu. Deprem beka meselesi dediğimde, beni dinlemediler. '3 Mart'ta siyasi deprem olacak' dedim. Dinlemediler. 'Yarın 10 Nisan'da bir şeyler olacak' dedim, biliyor musunuz? Ne olacak, siyasi deprem olacak. Şu CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak. Kalbiniz sızlayacak, yüreğiniz daralacak. Utanacaksınız, utanacak. Bu akşam saat 17.00'de CHP listelerini gördüğünüzde Muharrem İnce'nin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Şimdilik bir şey konuşmayacağım. Onu yarın konuşacağım" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ