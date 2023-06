Ünlü oyuncu ve şarkıcı İmren Çapanoğlu, başarıyı yakaladığı iki kulvarda da vites arttırıp hızlanıyor. Müzik benim için evren, oyunculuk ise dünya ifadesinde bulunan güzel oyuncu ve şarkıcı İmren Çapanoğlu, bir yandan gelen senaryoları okurken önümüzdeki günlerde oyuncu olarak bir projede yer alacağını aynı zamanda bir single hazırlığında olduğunu ve canlı performans ile yaz aylarında sahnede olacağını dile getirdi.

Renkli dünyanın başarılı ismi İmren Çapanoğlu, başarıyı yakaladığı her iki işinde birden atağa kalkmaya hazırlanıyor. Bir işe başlamadan önce plan proje yaparak yola çıkacağı işin temelini oluşturduğunu vurgulayan İmren Çapanoğlu “Müzik hayatımın her alanında benimle. Fakat oyunculukta ilk etapta karakteri geniş çaplı analiz edip, empati kurmak, hissetmek ve yaşatmak için yorulmak değil de zaman ayırmak gerekir. Bu aşama bana çok keyif veriyor ve geliştiriyor, buda beni her iki işimde başarılı yapıyor” dedi.