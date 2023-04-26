Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Dış Politikasının Yüzyılı Konferansı'na katıldı.

Sözcü Kalın burada önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iktidarın terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a heyet gönderdiği iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Kalın, "'İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır" dedi.