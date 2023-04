EA Originals tarafından yayınlanan ve Ascendant Studios tarafından geliştirilen Immortals of Aveum™, heyecan uyandırıcı bir fragmanla birlikte tanıtıldı. Büyü tabanlı tek oyunculu FPS türündeki oyun 20 Temmuz 2023’te; PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC’de EA Uygulaması, Steam ve Epic Games Store aracılığıyla satışa sunulacak.

BAFTA ve Game of the Year Awards ödüllü kıdemli bir ekip tarafından geliştirilen Immortals of Aveum; çatışmaların eksik olmadığı, sihirle dolu, cehennemin eşiğindeki orijinal bir fantezi evreninde geçiyor. Oyuncular hikaye örgüsü ön planda olan bu sinematik oyunda, Jak adında bir karakteri kontrol ediyor. Jak, savaş büyücülerinin (battlemage) seçkin topluluğuna katılarak; mavi, yeşil ve kırmızı büyü renklerinde ustalaşıyor ve bu güçleri kullanarak düşman lejyonlarını, kombo saldırılar ve zamanlaması hassas olan kontrataklar ile durdurmaya çalışıyor. Modern bir hikayeyi fantastik bir kurguya oturtan Aveum dünyası; unutulmaz karakterleri, hızlı ve heyecan verici aksiyona dayalı oynanışı ve büyü tabanlı savaşlarıyla alışıldık FPS formülünün dışına çıkmayı hedefliyor.

Ascendant Studios CEO'su ve Oyun Direktörü Bret Robbins, ¨Sonunda tüm dünyaya Immortals of Aveum'u tanıtacağımız için inanılmaz heyecanlıyım. Oyunun geliştirme süreci bizim için beş yıllık bir yolculuk oldu. Harika bir yapım ortaya koyduğumuz için gurur duyuyorum. Bu oyunun yapımına; yeni bir fantastik dünyada geçen, heyecanlı bir oynanışa sahip, akıcı ve hızlı bir dövüş sistemiyle ön plana çıkan epik bir sinematik hikaye yaratmak amacıyla çıkmıştık ve bunu başardığımıza inanıyorum. Herkesin Immortals of Aveum’u tecrübe etmesi için sabırsızlanıyorum.¨ diye konuştu.

EA Partners Genel Müdürü Jeff Gamon, ¨EA Originals, oyun yapımında sınırları zorlayan yaratıcılığa sahip kişileri ve takımları sonuna kadar destekliyor. Ascendant bize oyunu gösterdiğinde büyü mekaniğini böylesine hızlı bir FPS aksiyonuna nasıl pürüzsüzce yedirdiklerine inanamadık. Bunun son derece heyecanlı bir hikayeyle desteklenmesi de cabası! Bret, derin bir hikayeye sahip olan yaratıcı bir evrene sahip, orijinal, AAA kalitesinde oyunlar geliştirme işinde tutkulu olan insanları bir araya getirerek Immortals of Aveum’da bu yeteneklerini ortaya çıkartma imkanı sağladı.¨

Güçsüz ve muhtaç bir şekilde büyüyen Jak, Unforseen adıyla bilinen, büyüyünce beklenmedik bir şekilde büyü yeteneklerine kavuşan kişilerden biridir. Yeni keşfedilen potansiyeliyle Jak, General Kirkan tarafından Ölümsüzler Birliği'ne katılmak üzere silah altına alınır ve insanlığın, sihrin kontrolünü sağlamak için giriştiği sonsuz savaşında yer almaya zorlanır. Jak ve emrindeki elit ¨Ölümsüzler¨ birliği, Everwar’ın iki tarafında da yer alan güçlü büyücülerin ve lejyonların çatışması arasında, Aveum’un problematik geçmişinin gizemlerini çözmeye çalışacaktır. Tabii ki halen Aveum’un geleceğini kurtarmak için bir şans varsa...

Immortals of Aveum’un sinematik hikayesi, Jak rolünde Darren Barnet (¨Never Have I Ever¨, ¨Road House¨, ¨Gran Turismo¨) ve General Kirkan rolünde Gina Torres (¨Suits¨, ¨Pearson¨, ¨Firefly¨) gibi yetenekli ünlüler tarafından hayata geçiriliyor.

Immortals of Aveum, 20 Temmuz 2023'te; PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC’de EA Uygulaması, Steam ve Epic Games Store üzerinden piyasaya sürülecek. Oyun için ön sipariş veren oyuncular, Jak'ın büyülerinin* gücünü artıran özel, Purified Arclight mührüne sahip olacaklar. Deluxe sürümünü satın alan oyuncular ise; eşsiz bir armaya, üç adet yüzüğe, iki adet bilekliğe ve üç adet de toteme sahip olacaklar. EA Play Pro üyeleri, 20 Temmuz 2023'ten itibaren EA Uygulaması üzerinden oyunun Deluxe sürümüne erişim elde edecekler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ