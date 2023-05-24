Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Katar Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, merkez bankalarının salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı süresince attığı adımları değerlendirdi. Georgieva, merkez bankalarının koordineli bir şekilde kararlılıkla hareket etmesi sayesinde manşet enflasyonda düşüş görüldüğünü ifade etti.

Ancak, çekirdek enflasyonda inatçı gıda fiyatları sebebiyle gerçek bir düşüşten bahsedilemeyeceğini belirten Georgieva, merkez bankalarının rotasında kalmaları gerektiğini vurguladı. Erken faiz indirimlerinin enflasyonun uzun süre boyunca büyüme için bir sorun haline gelmesine yol açabileceğini ifade etti.

Georgieva, faiz indirimleri için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu ve bu hamlelerin 2025'in başları gibi beklenebileceğini belirtti. Son iki yılda yaşanan zorlu salgın süreci ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel ekonomide ciddi sorunlar ortaya çıkarken, merkez bankalarının hızlı ve sert adımlar attığına dikkat çekti. Örneğin, Fed'in politika faizini Ocak 2022'de yüzde 0,25'ten yüzde 5,25'e, AB Merkez Bankası'nın ise Haziran 2022'de eksi 0,5 olan faizini 3,25'e kadar yükselttiği bilgisi paylaşıldı.

Georgieva, merkez bankalarının bu süreçte aldığı sıkı politika tedbirlerinin enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olduğunu belirtti. Ancak, daha fazla istikrar ve güven sağlamak için faiz indirimlerinin 2025 yılından önce beklenmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle salgın ve jeopolitik risklerin hâlâ devam ettiği bir dönemde, merkez bankalarının dikkatli adımlar atmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Yenigün Haber Merkezi