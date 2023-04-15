Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu, salı günü yapılan ertelemenin ardından dün de fırlatmaya 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle yeniden ertelenmiş, SpaceX'in açıklamasında hava koşullarının takip edildiği belirtilmişti. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin ertelenen fırlatma operasyonu saat 09.47'de yapıldı.

ERDOĞAN: TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bugün sizlere müjdeli bir haber daha vermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Deprem afetiyle sarıldığımız zor bir dönemde ülkemizin uzay alanında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. İMECE yer gözlem uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya yolladık. Bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden teşekkür ediyorum. Milli Teknoloji Hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz.

"UZAY ÇALIŞMASINDA FARKLI BİR EVREYE GEÇTİK"

Uzman mühendislerimiz güçlü sanayi kapasitemiz sayıları giderek artan bilim insanlarımız ve TEKNOFEST gençliği ile sağlam bir birikime sahibiz. Bundan 3 sene önce Türkiye Uzay Ajansı'nı kurarak uzay çalışmasında farklı bir evreye geçtik., Geliştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü elektro optik kamera ile sadece Türkiye'den dünyanın herhangi bir coğrafyasından görüntü elde edebileceğiz. Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun biz kritik teknolojileri üretip uzaya gönderiyoruz. İnşallah onların hayallerinin bile ulaşamadığı birçok projeye başaracağız.

BAKAN AKAR: ÇOK ÖNEMLİ BİR YETKİNLİĞİ KAZANACAĞIZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu ifadeleri kullandı: "3 teşebbüsten sonra sıkıntılar yaşadık ama inşallah bunu sonuçlandıracağız. Uzay konusunda bir şeyler yapmamız gerektiğini, geldiğimiz noktada buna duyarsız kalamayız, ilgisiz kalamayız. Kara, deniz, hava kuvvetleri dahil diğer kuvvetlerinde uzayın etkisi olduğunun bilincindeyiz. Bu yapacağımız çalışmayla önemli bir yetenek kazanacağız. Ülkemizin, milletimizin ciddi bir kazanımı olacak. Çok yakın bir zamana kadar çeşitli yayınlarda uzaydan tenis topu görünüyor gibi imrenerek baktığımız durumlar vardı. Geldiğimiz noktada biz de bunu görebilecek hale geleceğiz. İMECE ile beraber çok önemli bir yetkinliği kazanacağız.

"ÜLKEMİZE, SİLAHLI KUVVETLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

Bütün kurumlarımızla burada yararlanacaklar. Uzayla birlikte uzaydaki gücümüze güç katacak varlığımız. Hava kuvvetlerimiz yakından ilgilenmekte. En etkin şekilde faaliyete geçtikten sonra hem yönetimi ve çıkan üretimi etkili kurumlarda paylaşılması önemli bir husus olacak. Savunmayla alakalı ihtiyaçlarımız vardı. Bu uydu buna cevap verecek. Türkiye'nin büyük ve kuvvetli olması sadece bizimle alakalı değil, içinde bulunduğumuz NATO içinde değer. Bize verilen bütün sorumlulukları da yerine getirdik. Bu manada geldiğimiz nokta önemli. Biz bunu da yeterli bulmuyoruz. Çok çalışıp daha ilerilere gidebileceğimize inanıyoruz. Biz bu heyetle çok daha başarılı çalışmalar bekliyoruz. Türkiye'nin artık uzayda da barışçıl yöntemler ve varlığını göreceğiz. Bugün fırlatacağımız uydu ile gelişim zincirinde bir halkayı daha yerine koyacağız. Bu çalışmalardan dolayı bütün arkadaşlarımı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bizim için gerçekten duygulu bir an. Geçmişte teknolojik gelişmeleri hep imrenerek izledik. Artık kendi yaptığımız teknolojilerle gurur duyuyoruz. Ülkemize, silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

5 YIL GÖREV YAPACAK

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek. Bu arada, İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.

METRE ALTI ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERA

Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak. İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneliyle katkı sağladı.

İHRACAT POTANSİYELİ

İMECE Projesi'nden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturacak. Bu projeyle sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak. Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubatta fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.

İMECE'NİN KÜNYESİ

Ağırlık: Yaklaşık 700 kilogram Boyut:Yaklaşık 2 metre x 3,1 metre Çekim kabiliyeti:1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyeti. Yerlilik:Başta elektro-optik kamera olmak üzere uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri, yıldız izler, güneş algılayıcı, tepki tekeri, küresel konumlandırma sistemi alıcısı, manyetometre, 7.3 metre çapında antene sahip yer istasyonu. X bant ve S Bant haberleşme sistemleri ve uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları ile şifreli ve güvenli haberleşme.