Ülkemizin gurur kaynağı yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması için geri sayım devam ediyor. Savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve ormancılık alanlarında Türkiye'ye büyük katkılar sağlayacak olan yerli ve milli uydumuzun fırlatılacağı gün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Sosyal medya hesabından tarihi duyuran Başkan Erdoğan'ın paylaşımının ardından arama motorlarında İMECE ne demek, açılımı nedir? İMECE ne zaman uzaya fırlatılacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte İMECE uydusu özellikleri ve merak edilenler...

İMECE NE ZAMAN UZAYA FIRLATILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İMECE gözlem uydusunun 11 Nisan 2023 Salı günü uzaya fırlatılacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.

Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz."

İMECE NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?

Milli gözlem uydusu İMECE, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından geliştirildi. Tüm aşamalarıyla Türkiye'de tasarlandı ve üretildi. Hem sivil hem de askeri amaçla kullanılacak. İmece, 1 metreden daha düşük çözünürlükte görüntüleme yapıyor.

İMECE UYDUSU ÖZELLİKLERİ

Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı

Hizmet Ömrü: 5 Yıl

Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km

Ağırlık: 800 kg

Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m