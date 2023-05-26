IMDb puanı, 1 ila 10 arasında bir ölçekte değerlendirilir. Kullanıcılar, IMDb web sitesine üye olarak filmlere puan verebilirler.

Her kullanıcının verdiği puanlar, filmin genel puanına katkıda bulunur. IMDb puanı, kullanıcıların oylarının ortalaması alınarak hesaplanır.

Ancak, IMDb puanı sadece kullanıcı oylarından oluşan bir sisteme dayanmaz. IMDb'nin karmaşık bir algoritması vardır ve bazı faktörleri göz önünde bulundurarak puanlama yapar. Örneğin, film veya diziye kaç kişinin oy verdiği, oyların güncelliği ve kullanıcıların IMDb üzerindeki etkinlikleri gibi faktörler hesaplamada rol oynar. Bu sayede, daha fazla oy alan ve daha güncel olan filmler veya diziler daha yüksek puan alabilir.

IMDb puanı, filmlerin veya dizilerin genel popülerliğini yansıtmak için kullanılır. Ancak, IMDb puanı tamamen objektif bir ölçüt değildir. Her kullanıcının farklı tercihleri ve beklentileri olduğu için IMDb puanı, subjektif bir değerlendirme olarak kabul edilmelidir. Farklı kullanıcılar farklı puanlar verebilir ve filmler veya diziler kişisel tercihlere göre farklı değerlendirilebilir.

IMDb Puanı Nasıl Hesaplanır?

Sonuç olarak, IMDb puanı, kullanıcıların verdiği oyların ortalamasıyla belirlenen bir film veya diziye verilen puanı ifade eder. IMDb'nin karmaşık algoritması, kullanıcı oylarını ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak puanlamayı hesaplar. IMDb puanı, filmlerin veya dizilerin genel popülerliğini yansıtan bir değerlendirme aracıdır. Ancak, herkesin farklı tercihleri olduğu için IMDb puanı subjektif bir ölçüt olarak değerlendirilmelidir.

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