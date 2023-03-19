İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık iş birliği, 4M fuarcılık destekleriyle düzenlenen IMATECH - Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, farklı seminerlere de ev sahipliği yaptı. Özellikle genç nesil tarafından ilgiyle takip edilen seminerlerin ilk konuğu, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Koordinatörü Hasan Burçin Menteş oldu. Menteş, GEBKİM – Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Avrupa Birliği projesi kapsamında yürütülen Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri için Öğrenici Merkezli İleri (Gelişmiş) Üretim Platformu (LCAMP) hakkında bilgi verdi. Hasan Burçin Menteş, Avrupa Birliği destekli ve çok ortaklı olan projenin, sadece öğrenciler için değil öğretmenlerin ve imalat sanayiinde, fabrikalarda, yeni teknolojilerin hayata geçmesi ve desteklenmesi için büyük önem taşıdığını söyledi. Menteş, Avrupa Birliği’ndeki endüstriyel üretim teknolojilerini, gelişmeleri ve trendleri takip edip bu doğrultuda meslek edindirmenin önemini vurgulayarak proje ile ilgili şunları dile getirdi:

“Nihai amaç, yüksek kaliteli mesleki beceriler sağlamak, girişimci faaliyetleri desteklemek, inovasyonu yaymak, şirketlere ve özellikle KOBİ’ler için bilgi ve inovasyon merkezleri olarak hareket etmektir. LCAMP konsorsiyumu, 9’u eğitim kurumu, 7’si sanayi şirketi ve 4’ü mesleki eğitim ve sanayi birliği olmak üzere 10 ülkeden 20 tam ortaktan oluşmakta. Konsorsiyum, ayrıca, 60 ortak tarafından da desteklenmekte. Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Kocaeli, Konya, Gaziantep gibi şehirlerde bu platform sayesinde akıllı fabrika uygulamalarıyla ileri üretim teknolojilerini hayata geçiren fabrika sayısı hızla artmakta”

IMATECH Fuarı kapsamında, katılımcı firmalar arasında da yer alan TESCOM tarafından “Kesintisiz güç kaynaklarında endüstriyel çalışmaya uygunluk ve yeni ürünler” konulu bir oturum gerçekleştirildi. TESCOM Elektronik Pazarlama Müdürü Mahmut Alptekin’in konuşmacı olduğu oturumda, kesintisiz güç kaynaklarının sanayi için hayati önemi anlatıldı. Alptekin, “Bu fuar ile iyi iş birlikleri ve fırsatlar yakalayacağımıza inanıyoruz. IMATECH Fuarı için tasarımını yaptığımız ve standımızın başrol oyuncusu endüstriyel UPS. Bilindiği üzere endüstri 4.0 çağında yaşıyoruz, hatta 5.0’ın da ayak seslerini duyuyoruz. İş süreçlerinin veriye dayalı bilimsel metotlarla yönetildiği ve nesnelerin interneti iletişim teknolojilerinin birlikte kullanıldığı bir dönemdeyiz. Teknolojinin gelişmesi ve makine otomasyon endüstrisinin yaygınlaşması ile birlikte, günümüzde birçok firma tarafından üretim süreçleri endüstri ile beraber artık makineye geçmiş durumda. Bu nedenle bu endüstrinin artan maliyetleri, verimliliği koşulsuz zaruri kılmakta. Bunun için de sürecin sorunsuz ilerlemesi kritik önemde. İşte bu noktada ‘Kesintisiz güç kaynaklarının’ enerji ya da yedekleme güç kaynağı olarak kullanıldığı durumlarda üretim endüstrisinin getirdiği zorlu çevresel ortam koşullarında bile aynı performansta çalışabilmesi gerekmekte” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ