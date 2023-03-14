İlk kez düzenlenen fuarda, makine ile aksamlarının üretiminde öncü firmalar bir araya gelirken geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm endüstriyel sistemler yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık iş birliği, 4M fuarcılık destekleriyle düzenlenen IMATECH - Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı 15 Mart’ta kapılarını açıyor. Dört gün sürecek fuarda, temsilciliklerle birlikte 114 yerli ve yabancı katılımcı yer alacak. Türkiye’nin farklı illerinden katılımcıların yanı sıra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya. Belçika, Çin, Kanada, Polonya ve Tayvan’dan firmaların da yer aldığı fuarda, bu firmaların 200’den fazla markası profesyonel ziyaretçilerle buluşacak. IMATECH Fuarı fuarizmir B Hol’de 10.00 – 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Fuarı, ülkemizin dört bir yanından ve Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çin, Fransa, İrlanda, Kazakistan’ın aralarında bulunduğu 18 ülkeden binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarda; CNC, sac işleme ve otomasyon teknolojilerinden güç aktarım sistemlerine, kaynak - kesme teknolojilerinden teknik hırdavat ürünlerine ve üretim tesisi lojistiğine kadar birçok farklı alandan geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm endüstriyel sistemler bir arada sunulacak. Sektörde öncü firmaların katıldığı fuarda, ziyaretçiler; makineler ve sistemlerle ilgili bilgi edinme, yeni ürün, hizmet ve teknolojileri keşfetme, ürün ve hizmetlerin kalitesini karşılaştırma ve panellere katılma fırsatlarını bulacak. Fuarda yer alan ürün ve hizmetler, ziyaretçilerin işletmelerinin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmasına da yardımcı olacak.

İkili görüşmeleri ile ticari anlaşmalara da zemin hazırlayacak IMATECH Fuarı, yeni iş birlikleri kurulmasının yanı sıra sektörün yıllık ticaret hedeflerine ulaşmasına, iş hacmini artırmasına, ihracatı büyütmesine ve istihdama da katkı sağlayacak. Fuarla ortaya çıkan potansiyel ile sektörün büyümesi, uzun vadede kent ekonomisine katkı sağlanması ve yeni yatırım olanaklarının ortaya çıkmasına olanak sağlaması hedefleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ