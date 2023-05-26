İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz bu vatandaşlarımıza sadece imar hakkı değil, konutlarının da anahtarını vereceğiz ve ev sahibi yapacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Balçova'da 1980 yılından bu yana çözülemeyen ve Balçova Arsa Mağdurları olarak sık sık gündeme gelen soruna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bölgedeki imar planları ve kurum görüşleri ile ilgili yapılan toplantıda Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, Balçova Arsa Mağdurları’nın avukatı Mustafa Kemal Turan ve basın mensupları yer aldı. Başkan Tunç Soyer 40 kurumdan görüş istendiğini ve 37'sinden olumlu görüş alındığını, sürecin tamamlanmasının ardından imar planları yapılarak vatandaşlara evlerini yapıp teslim edeceklerini açıkladı.

"Yüzde 95'ini tamamladık"

Soyer: “Engel olan bütün hususlar ortadan kalkmış oldu” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Burada çok uzun bir zamandan, 50 yıllık meseleden bahsediyoruz. Balçova Belediyesi, 50 yıl önce arsa satışı yapmış. Kamunun 50 yıldır mağdur ettiği bu insanlarla ilgili çözüm üretmemiz gerekiyordu. Seyirci kalmamız, bunu yok saymamız, kulak arkası etmemiz mümkün değil. Göreve gelmeden önce, net bir şekilde, kararlı bir şekilde sorunu çözeceğimizi söylemiştim. Geldiğimiz noktada 50 yıldır sorunu kilitleyen orman alanları, ağaçlandırılacak alanlar ve jeolojik sakıncalı alanlarla ilgili çözüm üretmeyi başardık. 40 kurumdan olumlu görüş alınması gerekiyordu, 37 tanesini yani yüzde 95'ini tamamladık. 3 kurumun daha görüşü kaldı. Ama bu olumlu görüşlerle yüzde 76 zayiatı yüzde 45'lere indirdik. Orman alanı olarak gözüken 196 bin metrekareyi 38 bine indirdik. Maliye Hazinesi olarak gözüken 109 dönümlük alanı da imar planı içine dahil etme imkanı bulduk. Engel olan bütün hususlar ortadan kalkmış oldu” dedi.

“Ev sahibi yapacağız”

Bundan sonra yaşanacak süreci anlatan Başkan Soyer, “Çok hızlı bir şekilde imar planı ile ilgili çözümü ortaya koyabileceğiz. Bir müjde paylaşmak istiyorum; biz bu vatandaşlarımıza bir imar hakkı veriyor olmayacağız sadece, biz konutların anahtarlarını vereceğiz. Oradaki en küçük mülkiyet hakkı sahibi vatandaşımızın dahi anahtarını teslim ederek ev sahibi yapacağız. Nasıl olacak? Belediyemizin şirketleri marifetiyle olacak. Hiçbir hak sahibini borçlandırmamış olacağız, müteahhitle kat karşılığı pazarlık etme noktasına getirmemiş olacağız. Hiçbir vatandaşımızın cebinden 1 kuruş çıkmadan evinin anahtarını teslim etmiş olacağız. Biz belediye olarak elimizi taşın altına koyarak imalatları belediye şirketleriyle yapacağız. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Onlara sadece imar hakkı değil, konutlarının anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Çok zor bir meseleydi. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Bölgenin doğal siluetini bozmadan, doğaya saygılı ve doğayı koruyan bir ruhla çalışmaya özen gösterilecek” dedi.

Halk Konutu modeli olacak

Halk Konut modeliyle evleri yapacaklarını belirten Başkan Soyer, “Halk Konut modeli kentsel dönüşümde Türkiye'ye de bir gün örnek olacağını düşündüğümüz bir model. Biz kamu şirketi, belediye şirketini müteahhit gibi yüzde 1 kar marjıyla imalata sokuyoruz. Müteahhit karını ortadan kaldırıyoruz. Oradaki kat karşılığı yapılacak imalatta Büyükşehir’in şirketi olarak ticari gaye gütmüyoruz. Sanki vatandaş kendi evini yapıyormuş gibi inşaatın imalatını tamamlayabilsin. Büyükşehir’in orada hak sahibi olacaklarının bedeliyle vatandaşlarımızın imalatının yapılabiliyor olması mümkün olacak. Ticari kar peşinde koşmuyor olmamız, hak sahiplerinin böyle bir cümle çerçevesinde hakkına kavuşmasını mümkün kılacak. En küçük mülkiyet sahibi bile bir konut sahibi olacak” dedi.

“Hiçbir kurum buna hayır diyemez”

Alanın riskli alan edilmesi gibi ihtimallerin sorulması üzerine Başkan Soyer, “Vatandaşı mağdur edecek bir şey yapamaz devlet. Bizim getirdiğimiz çözüm, hak kaybına yol açacak bir şey olmaz. Kamunun hakkını da koruyacağız. Vatandaşın 50 senelik mağduriyetini giderecek çözüm ortaya koyuyorsak kamunun hiçbir kurumu da buna hayır diyemez. Biz mevzuat çerçevesinde 40 kurumun 37'sinin olumlu görüşünü almışız. Bu çerçevede planlamayı yapacak bütün altlık oluşmuş durumda. Biz bunu en kısa sürede tamamlayıp getireceğiz. ‘Anahtarınızı teslim ediyoruz’ diyoruz. Buna kamunun hiçbir kurumu, iktidar, hiçbir şekilde karşı çıkamaz. Biz vatandaş için bunu yapıyoruz. Kamuyu zarara uğratmadan yapıyoruz, kamunun hakkını koruyarak yapıyoruz” diye konuştu.

Çözdüğümüz için mutluyuz

Kamunun yarattığı 50 senelik mağduriyete dikkat çeken Başkan Soyer, “Hiçbir günahı olmayan vatandaşlar 50 senedir haklarını bekliyorlar. Bizim kaderimiz genellikle 40-50 yıllık meseleleri bizim dönemimizde çözme zorunluluğu doğdu. Bunu çözdüğümüz için çok mutlu olduğumuzu söylemek isterim” diyerek sözlerini tamamladı.

Çalkaya: “En kısa sürede müjdeyi vereceğiz”

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Yaklaşık 40-50 yıldır büyük bir sorun olan arsa mağdurlarının çözümü konusunda son viraja geldik. 2019'da yola çıkarken 2024'e kadar bu arsalarla ilgili gereken çalışmayı yapacağımızı söylemiştim. Umuyorum çok kısa bir süre sonra arsa mağdurları ile ilgili sorun çözülmüş olacak. Balçova ile ilgili bir sorunun çözülmüş olması müjdesini de çok yakında başkanımızla birlikte vermiş olacağız” dedi. İZMİR (İGFA)