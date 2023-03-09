İMAN; İnsana NET duruş kazandırır. İman sahibi insanın yürüdüğü yol, Allah'ın çerçevesini çizdiği, ilkelerini ortaya koyduğu peygamberin yürüdüğü yoldur. İman sahibi insanın bu yoldaki yürüyüşü NETTİR. Karakteri, Duruşu, Kişiliği NETTİR.

İMAN sahibi insan, üstteki NETLİKLER ışığında yol yürürken, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmez. Bütün işlerinde, kendisini Allah'a göre konumlandırır. Gevşeklik yapmaz. Yalama ve Yalakalığa yeltenmez. İki yüzlü değildir. İçi dışı birdir. Güvenilir yol arkadaşıdır.

İMAN; Maddi değerlerin kalbe sevgi olarak tamamen yerleşmesini önler. Dünya'ya aşırı bağlılığın Kalpteki Allah sevgisine zarar vereceği bilinciyle, İnsanları birbirine bağlayan, Sevgi yumağı oluşturan CÖMERTLİĞI ve TEVAZUYU öne çıkarır.

HADİS: Bir kimse Allah için tevazu gösterirse, Allah onu ancak yüceltir.

İMAN sahibi insanın hedefindeki ulaşabileceği en üst zirve, Allah'ın kendisinden razı olacağı kulluğudur. Bu anlamda İMAN, İnsanı Allah'a yaklaştıran temel CEVHERDİR. Kişiyi Helallere koşturur, Haramlardan uzaklaştırır. Kumar, içki, faiz, zina, Şans oyunları, v.b... Bütün YASAKLARLA, ZULÜMLERLE arasına mesafe koymasını sağlar.

HADİS: "Allah, sizin bedenlerinize ve şekillerinize bakmaz, kalplerinize bakar."

İMAM GAZALİ: " Vefatından sonra insanların seni ne kadar çabuk unutacaklarını bilseydin, kesinlikle hayatını Allah'tan başkasını razı etmek için yaşamazdın.

Zuhruf 36.Ayet:) Her kim Rahmandan, Allah'ın zikrinden (Kur'an'dan) yüz çevirirse ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan O'nun yakın dostudur.

Rabbım, bizlere lâzım olan her şeyi açıklayan, Yol gösteren, Müjdelerle dolu, Rahmetiyle bizi kuşatan, İmanı kurtuluş yolu olarak sunan Kur'an'ı hayatımızın merkezine alarak yol yürümeyi hepimizin olmazsa olmazı yapsın inşallah.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz.