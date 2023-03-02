İMAN; Fertler, Toplumlar ve bütün insanlık için, hem Dünya da hem Ahiret de yaşanan ve yaşanacak olan hayatın, huzurlu ve mutluluk içinde geçmesine en temel DESTEKDİR.

İyiliklerin,güzelliklerin,merhametin,Kardeşliğin,cömertliğin,yardımlaşmanın ANAHTARIDIR.

Sevginin, barışın, utanmanın, hayanın, acımanın, bereketin, has kulluğun, bütün davranışların dengeye oturmasının ana REÇETESİDİR.

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ne güzel söylemiş: "İMANDIR O CEVHER Kİ İLAHİ NE BÜYÜKTÜK/İMANSIZ PASLI YÜREK SİNEDE YÜKTÜR." İman, Allah tarafından kullarına verilen bir lütuf, bir ikramıdır. Kul, ikrâmın karşılığında yaratıcısına SABIR ve ŞÜKÜRLE tam teslimiyet içerisinde olmalıdır.

İman, Allah Tealanın sıfatlarından, Önderimiz Muhammet Mustafa'nın Ahlâkından olan Adaletin de KAYNAĞIDIR.

Adaletin tesisi için çalışma ve Adaletin uygulanması, ADİL olan Allah Ğazze ve Celle tarafından kullarına emredilmiştir. Allah'ın Mülkünde işlerin düzgün yürümesi, Adaletin muhkem tesisisi ve yaygınlığına bağlıdır.

İnsan bu Aleme kendi isteğiyle gelmedi. Allah'ın takdiriyle dünyadadır. İman sahibi her insan, Maddi ve manevi rızkını veren Allah'ü teğalaya SARILMAK durumundadır.

En'am:82)"İman edip de İmanlarını haksızlıkla karıştırmayanlar!! İşte GÜVEN onlarındır. HİDAYETİ bulanlar da onlardır." diyor.

İnancımızın neresindeyiz? İmanımızı hayatımızın her anına yansıtabiliyor muyuz? Eksiklerimizi iyice düşünebiliyor muyuz? Allah Teğalanın hitabına sağırlığımız var mı? peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın izinden gidiyor muyuz? Zihinlerimizi Müslümana yakışır şekilde düşünmeye sevk ediyor muyuz? İmanımızın, İnancımızın gücünü yaşantımızda ne kadar DİNAMİK tutuyoruz.

Müslüman herkes için devamlı gündemde tutulmalıdır.

Hadis:)Hiç biriniz kendisi için istediğini(Mümin)kardeşi için istemedikçe gerçek İMAN etmiş olmaz.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz.