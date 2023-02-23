İnsan; Görünüşünü, anlayışını, davranışını “İman ve Âhlak" ile birleştirerek, bütünleştirerek yol alırsa İSTİKAMET üzere yürüyor demektir. Bu yürüyüş üzere olan her insan ,kendisine verilen bütün NİMETLERİN Allah'tan olduğunu bilerek hareket eder. Başkalarından görmek gibi bir yanlış davranış da olmaktan HAYA eder ve böylece maddi, manevi yönden hayatını SÜSLEMİŞ olur. Hareketlerinde, kendisini BENLİK ve KİBİRDEN sıyırıp, koparmış olur. Allah'ın dilemesinin dışında hiç bir şeyin olamayacağını kalbinde, zihninde pekiştirir.

HAYA'NIN başı da, sonu da İMANDANDIR ve tabii olarak insanı, HAYIRLI ve GÜZEL işler yapmaya yönlendirir. Her hal üzere ŞÜKREDER, duruma göre; SABIRLA direncini kuvvetlendirir. "Gözünü-kulağını-elini-dilini-şehvetini Allah'ın koyduğu kurallar, ölçüler içinde kullanır. Hiç bir faninin bu kural ve ölçülere kendiliğinden KATKI yapamayacağı şuuru içerisinde, yanlış istikametlere savrulmaz. Yasaklara, çirkinliklere, Hainlik ve Nankörlüklere düşmekten NEFSİNE boyun eğdirip, itaat ettirerek kendisini korur, İmanını olgunlaştırarak Kâmil hale getirir.

Haya sahibi SORUMLU insan, bedeniyle İBADET ederken, bütün uzuvlarıyla İTAAT eder. Kalbiyle de Allah'a karşı EDEP ve SAYGIDA kusur işlemez. Kalbi Allah'a HAYA' LI insan, diğer insanlara karşı da HAYA' LI davranış sergiler. Yanlışlıklardan uzaklaşarak, İMANIN gerekli gördüğü bütün esasları YAŞANIR hale getirerek HAYATININ olmazsa olmazları yapar. Hayasızlığın; İnsanı, sadece uçuruma sürükleyeceğinin bilincinde hareketle, İSYANA düşmekten kendisini korur.

AYET:) "O gün ki, ne MAL fayda verir, ne OĞULLAR!"

AYET:) "Ancak Allah'a selim(temiz)bir KALP ile varan başka."

YUNUS:44.Ayet:)"Şüphesiz Allah insanlara hiç zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine ZULMEDİYORLAR."

CUMA bayramınızı en içten duygularımla tebrik ederim. Rabbım'ın; İnsanı kötülüklerden, yanlışlıklardan koruyan, Müminlerin miracı olan NAMAZI, şuurlu, samimi bir şekilde, vakitlerini aksatmadan eda eden kullarından kılması dileğiyle, Selam, sevgi ve saygılarımı sunarım. Allah'a emanet olunuz.