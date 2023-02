Her insan ŞEREFLİ bir varlık olarak yaratılmıştır. İslâmı kabul edip BARIŞ DÜZENİNE girerse, yeni bir KIYMETE haiz olur. İMAN'I sağlam bir şekilde KALBİNE soktuğu andan itibaren de MÜSLÜMAN kimliğinde zirve yapar.

Nisa 136.Ayet: "Ey İMAN edenler! Allah'a, peygamberine, Peygamberine indirdiği KİTAB'A ve daha önce indirdiği KİTAB'A İMAN edin........"

Dikkat edilirse yüce Allah; Aslında daha önce İMAN etmiş insanlara, İKİNCİ ! kez" İMAN edin" diyor. Adeta, İMANINIZI öyle güçlü hale getirin ki, Kalbinizin DERİNLİKLERİNE insin. Böylece Kuluna ÖNEMLİ bir UYARI yapıyor.

Uyarıyı dikkate alarak İmanına KUVVET katan, O nu kalbine yerleştiren her Müslüman; Hakk'a tam teslimiyet içinde, Allah'ın tek YARATICI olduğuna kesin İMAN etmiş demektir. Böyle bir İMANA sahip Müslüman, Allah'tan başka kimsenin, hiç bir gücün önünde eğilmez. Peygamber yürüyüşüne uymayan hiç bir yürüyüşün peşine takılmaz. Hayatını yaşarken Allah'ın koyduğu bütün İLKE ,ÖLÇÜ ve HUDUTLARA titizlikle uyar.

Müslüman, SORUMLULUKLARININ bilincinde olarak hareket eder. ASLA Allah'ı unutmaz. Yaptığı, yapacağı her işinde Allah'ın kendisini her an gördüğünü, her an yanında olduğunu bilerek, hissederek iş yapar. Allah'ın kendisini UNUTTURDUĞU kullarının içinde yer almamaya AZAMİ dikkat eder. İnşallah haftaya devam etmek düşüncesiyle...

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar, Allah'a emanet olunuz.