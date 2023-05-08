İmamoğlu, yaşanan olaylarla ilgili olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendisini karşılayan İstanbullulara konuştu ve Erzurum'daki emniyet müdürüne yönelik eleştirilerde bulundu. İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da "Utanmaz adam, iftiracı, yalancı." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İmamoğlu'nun mitinginde yaşanan saldırıyla ilgili olarak "Havuzbaşı Kent Meydanı, resmi olarak ilan edilmiş miting alanı değildi." dedi ve olayın "esnaf ziyareti" olarak planlandığını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, yaşanan olaylara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nu "provokatör" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaşanan saldırıyı üzüntüyle karşıladıklarını belirtirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki göstererek, "Devletin imkanlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız." ifadelerini kullandı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve birçok sanatçı da İmamoğlu’na yönelik saldırıyı kınarken, bazıları Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek bildirdi.

Cem Yılmaz, Tarkan, Yalın, Mustafa Sandal, Bice Akalay, Hazal Kaya, Sarp Apak, Şanışer, Şahan Gökbakar, Zülfü Livaneli, Öykü Serter ve Hayko Cepkin gibi ünlü isimler, yaşanan olayları kınayan mesajlar paylaştı. Bazı sanatçılar ise, "İlk turda bitirelim" diyerek 14 Mayıs seçimlerine odaklanılması çağrısında bulundu.

İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan taşlı saldırının ardından, tüm siyasi partiler ve toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkiler, ülkenin demokratik süreçlerine ve seçim atmosferine dikkat çeken önemli bir dayanışma örneği sergiledi. Yaşanan olaylar ve tepkiler, seçim sürecine damga vuran önemli gelişmeler olarak tarihe geçti.

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