İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimlerinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Değişime direnilen her dakika toplumla muhalefet arasındaki mesafenin açıldığını söyleyen İmamoğlu, "Üzerimize düşen sorumluluğu kayıtsız şartsız yerine getirme konusunda kararlı bir nefer olacağımı buradan bütün vatandaşlarımıza duyuruyorum." açıklamasında bulundu.

'BEKLENTİMİ KARŞILAMADI'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasının ise beklentisini karşılamadığını belirtti.