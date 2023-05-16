Twitter hesabından bir video paylaşımı yapan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kaydetti:

“Bu akşam 28 Mayıs için ilk toplantımızı yaptık. Burada olan bir kısım yönetici arkadaşlarımla değerlendirmeyi gerçekleştirdik. Burası, Cumhurbaşkanı adayımız adına İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezimiz.

Öncelikle şunu söyleyeyim: Yaşadığımız seçimde görev alan, kampanyamızda görev alan herkese, parti görevlilerine, ittifakın bütün görevlilerine, tabi ki Türkiye Gönüllüleri’ne, siyasi arkadaşlarımıza, milletvekili adaylarımıza, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sandık sürecinde görev alan bütün siyasi partilerin orada görevini layıkıyla yapan vatandaşlarımıza ve o günün sorunsuz geçmesine katkı sunan başta güvenlik güçlerimize, sandık memurlarımıza, herkese teşekkür ediyoruz.

Demokrasi günüydü. O günü geride bıraktık. Şimdi önümüzde 28 Mayıs var. Detayları konuşuyoruz. Yarın Ankara’da konuşmaya devam edeceğiz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ