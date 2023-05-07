İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum Mitingi'nde taşlı sopalı saldırıya uğradı.

İmamoğlu'nun bugün Erzurum'daki mitinginde çıkan olaylara polis müdahale etti. Miting için alan toplanan kalabalığa yönelik saldırıların ardından İmamoğlu güvenliğin sağlanmasını isteyerek konuşmasını sonlandırdı.

Mitin başlamadan önce Ekrem İmamoğlu yapacakları mitingin engellenmeye çalışıldığını söyleyerek alana çekilen belediye otobüslerinin görüntülerini paylaştı. İmamoğlu, "Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00’de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı’na bekliyorum. Haydi Erzurum" dedi.

TAŞLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Miting alanının hemen yanında toplanan bir grup İmamoğlu’nun bulunduğu otobüse ve alandaki vatandaşlara taş ve yanlarında getirdikleri bazı cisimleri fırlatmaya başladı. Saldırı sonrası bazı vatandaşlar yaralandı.

İMAMOĞLU POLİSLERE SESLENDİ

Yaşananlar üzerine İmamoğlu, alanda duran polislere seslenerek gruba müdahale etmesini istedi ancak polisler olaya kayıtsız kaldı.

Bir avuç insan, ne yazık ki kalplerini buzla kaplatmış olabilir. Siz onlara asla aldırış etmeyin. Onlar bu yaptıklarına pişman olacaklar.

Onlar bir süre son pişman olacaklar. Bize sevgi, barış, huzur, bolluk, bereket sözleri düşüyor. Siz bunları konuşun.

İMAMOĞLU: ERZURUM'DAN GİTMİYORUM

Ekrem İmamoğlu, Halk TV'ye yaptığı açıklamada, "Erzurum'a yakışmayan bir vali ve yönetim var. Kendileri ile telefon ile görüştüm. Yaralıların durumunu sordum. Bilgi vermedi. Bana yaralılar hakkında bilgi verilmez ise Erzrum'dan gitmeyeceğim. Gerekirse hastanede, gerekirse evlerinde, bütün yaralı arkadaşlarımızı ziyaret edeceğim." dedi.