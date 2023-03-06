İYİ Parti’deki toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in toplantıda İmamoğlu ve Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklifini Kılıçdaroğluna iletmelerini istedi. CHP’li kaynaklar İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurulabileceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olmaya çağırdığı Yavaş ve İmamoğlu, İYİ Parti toplantısına gitti. İYİ Partili kurmaylar iki ismi kapıda karşıladı. İmamoğlu ve Yavaş’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayıyla gittiği bildirildi. Yaklaşık 20 dakika süren görüşme sonrasında İmamoğlu ve Yavaş kameralar karşısına geçti.

İlk sözü alan İmamoğlu şöyle konuştu: "Bu çok önemli süreçte saygıdeğer İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener hanımefendiyi, çok kıymetli Mansur Yavaş beyefendiyle ziyaret ettik. Bugün bu ziyaretimizi değerli genel başkanımız Kılıçdaroğlu bilgisiyle gerçekleştiriyoruz."

YAVAŞ: TEKRAR BİR ARAYA GELİNMESİ ARZUSU...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tekrar bir araya gelinmesi arzusunu Akşener'e ilettiklerini belirterek şunları söyledi: "Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Çünkü hep birlikte bir araya geldik, Ankara ve İstanbul'u kazandık. Önümüzde seçim var, milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Bir araya gelinme arzusu halkımızın arzusu. Bunu sayın genel başkana ilettik, değerlendirecekler."