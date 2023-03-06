İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2 büyük şehir belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcığı için önerisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi. Şimdi akıllarda 2 büyük şehir belediye başkanlarının görevine devam edip edemeyeceği tartışılıyor. Anayasa Profosörü "Kaboğlu, katıldığı bir tv prpgramında resmi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı statüsü olmadığı için seçime kadar iki belediye başkanının görevden ayrılmasına gerek olmadığını ancak seçimden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmaları durumunda bu görevden ayrılmaları gerektiğini söyledi.