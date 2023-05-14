İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmak için kamera karşısına geçtilar.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk başlangıçta yüksek olarak açıklanan oylarının düşmeye başladığını ifade ederek, "Sahada çözmeye çalıştığımız bir süreç var. Sandık başındakii arkadaşlarımız sonuçları tek tek bildirmeye devam ediyorlar. Süreci yakından takip ediyoruz. Şuan yaklaşık 10 milyondan fazla oy sayılmamış durumda bu da yüzde 20 demek. Anadolu Ajansı bitkisel hayatta bir kurumdur bizim gözümüzde. Yarım saatte bir veri güncelliyorlar. Bütün bunlara rağmen Erdoğan'ın oyları düşmeye devam ediyor. Bütün milletimiz bizi izlesin. Şu anda mevcut verilerle Genel Başkanımızın oyu yüzde 49, Erdoğan'ın oyu yüzde 45 civarında."