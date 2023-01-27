İstanbul Belediye Başkanı’nın,

Sebep her ne olursa olsun,

Başka bir şehirde,

Mesela TRABZON’da mitingde işi ne?

DEMOKRASİ kelimesi ağzımızdan düşmüyor.

Lakin anlaşılan,

Ne demek olduğunu hâlâ öğrenemedik.

TEORİ: Demokrat olan,

Hangi konuda yetki almış ise,

Ancak o çerçeve içinde vazife yapar.

O hududun da dışına çıkmaz.

Aksi takdirde, bildiğini okuyor,

DİKTATÖR derler.

Demokrasi başına buyrukluk değildir,

Aksine, bunu önleyen bir mekanizmadır.

İmamoğlu, İstanbullulardan oy isterken,

Hangi vaatlerine karşılık bunu istedi?

Trabzon’da miting yapmak mesela,

Bu vaatler ve

Halkın verdiği yetki içinde miydi?

Belediye Başkanlığı dışında

Bir vazife istiyorsa,

Çözüm basittir:

Başka bir vazifeye aday olmadan önce,

Belediye Başkanlığı vazifesini

Bırakması gerekmez mi?

*

İstanbul DEPREMİ konusuna gelelim.

İmamoğlu, bir TV programında,

Yutkunarak, “Bu konuda,

Akademisyenlerin emrindeyim,” demişti.

Seneler geçti.

Hangi emirler geldi,

Ve bu emirler ne şekilde uygulandı?

Depreme karşı hangi tedbirleri aldı?

Bu soruyu sormak,

Bendenizin VATANDAŞLIK hakkımdır,

Ayrıca VAZİFEMDİR de…

*

Demokrasi demek, öncelikle SEÇMENİN

Verdiği vazifeyi yerine getirmektir.

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