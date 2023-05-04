İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kocaeli'nin Gebze işlçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gebze Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen mitinge birçok vatandaş katılırken, o anlarda ilginç bir an yaşandı.

SAHNEYE DAVET EDİLDİ!

Gebze'de vatandaşa hitap eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptığı esnada Kemal Kılıçdaroğlu'na benzeyen bir vatandaşı sahneye davet etti. İmamoğlu "Bir genel başkan da burada var vallahi. Çıkartacağım buraya. 13. Cumhurbaşkanımız geldi de beni gizli gizli dinliyor zannettim" derken, o anlar komik anlara sebep oldu.

CHP Genel Başkanı'na benzerliğiyle dikkat çeken vatandaşın sahneye çıkışının ardından İmamoğlu, ''Ben valla seyircilerin arasında beyefendiyi görünce korktum. Dedim Ordu'dan ne zaman kalktı geldi buraya? Ben korktum açık söyleyeyim. Ben size söyleyeyim bu yüzle millet sizi sevgiye boğar haberin olsun." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ



