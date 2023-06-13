İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakü’de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda 3 altın, 2 bronz kazanan İBB Spor Kulübü sporcularını ağırladı. İmamoğlu, buluşmayı görüntüleyen gazetecilere, “Sporda saygı çerçevesi yüksek. Bir tek politikada saygı biraz az. Onu da düzelteceğiz inşallah. Başarılı olan sporcularımızı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcularımızı konuşturun. Onlar sahada şampiyon olmaya devam edecek, biz de diğer sahalarda şampiyon olmak için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bültenine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında Bakü’de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda 3 altın, 2 bronz olmak üzere, toplam 5 madalya kazanan İBB Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi. İmamoğlu; Merve Dinçel (49 kg, altın), Nafia Kuş (+73 kg, altın), Hakan Reçber (63 kg, altın), Görkem Polat (54 kg, bronz) ve Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg bronz) ile Emirgan’daki Beyaz Köşk’te buluştu. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’ten şampiyona ve şampiyonlarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, sporculara başarı dileklerini iletti. “Sporda başarı; bir moral, motivasyon ülke açısından” diyen İmamoğlu, “Hep bir tarafıyla daha çok ilgileniliyor. Özellikle çocukların ve gençlerin bu alanlara ilgi duyması açısından da çok ciddi bir motivasyon sağlıyor. O bakımdan ben de gururla başarılarınızı takip ettim” şeklinde konuştu.

“AMATÖR BRANŞLARDA GÜÇLENMEYİ ÇOK ARZU EDİYORUZ”

İBB Spor Kulübü’nün eski bir kurum olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Toplumsal sporu tetikleyen ve motive eden tarafı güçlü olmalı, altyapı tarafı güçlü olmalı. Burada özel bir statünün oluşması, İstanbul halkının ta spor okullarından başlayan yetenek haritası üzerinden süzülmüş haliyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mücadeleci bir pozisyona dönüşmesi, özellikle amatör branşlarda güçlenmesini çok arzu ediyoruz. Taekwondo zaten başarılı olan hatlarından bir tanesi. Güreş var. Ama artık onun yanına atletizmi, jimnastiği, yüzmeyi, hatta işte bu hafta sonu kürek gibi bütün olimpik branşlarda etkili bir sahaya dönüşmesini istiyoruz. Çünkü, 2036’da İstanbul’un olimpiyatlarda ev sahibi olmasını istiyoruz. Gururlandım açıkçası. Başarılar dilerim. Burada olmayan, madalya alan diğer kulüplerin de Milli Takımımız adına başarılı olan sporcularını da tebrik ediyorum. İnşallah devamı olsun. Yanınızdayız her yönüyle. İstanbul halkı adına da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi adına da hepinize teşekkürler.”

“SPORDA SAYGI ÇERÇEVESİ YÜKSEK, BİR TEK POLİTİKADA SAYGI BİRAZ AZ”

Konuşmasının ardından şampiyon sporcularla sohbet eden İmamoğlu, “Sporun kuralları; centilmenlik, ki hocalarımız iyi bilirler. Dövüş sporlarında aslında daha fazla. Saygı çerçevesi yüksek. Bir tek politikada saygı biraz az. Onu da düzelteceğiz inşallah. Lütfen şampiyonlarımızı bol bol tanıtın, anlatın, sporu konuşturun. Başarılı olan sporcularımızı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcularımızı konuşturun. Onlar sahada şampiyon olmaya devam edecek, biz de diğer sahalarda şampiyon olmak için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

ŞAMPİYON KUŞ’TAN İMAMOĞLU’NA: “TEKERLEKLİ SANDALYEDEN, KARŞINIZA DÜNYA ŞAMPİYONU OLMUŞ UNVANIMLA GELDİM”

İmamoğlu’nun ardından söz alan Nafia Kuş da duygularını, “4 Haziran 2021’de, olimpiyatlardan önce bizi davet etmiştiniz. Yanınıza gelmiştik. O zaman tekerlekli sandalyeyle oturuyordum. Başkanıma sadece şunu söylediniz. ‘Sporcumuz için ne gerekiyorsa yapın’ dediniz. Sağ olsunlar, Başkanım da elinden gelenin daha fazlasını yaptı. Sizlerin huzurunda Başkanıma tekrar teşekkür etmek isterim. Siz de bize çok destek oldunuz. Sizlere çok teşekkür ederiz. Hep yanımızda oldunuz. Karşınızda tekerlekli sandalyeden, karşınıza dünya şampiyonu olmuş unvanımla geldim. Çok mutluyum, çok gururluyum” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu da Kuş’un sözlerine, “Sizinle gurur duyuyoruz. Kimin sakatlığı olsa ya da en kötü anında, en sıkıntılı anında yanında olmak, kurumsal olarak sorumluluğumuz. Kulübümüz de öyle, biz de öyleyiz. Başkanımıza, titiz davranan teknik heyetimize ve bütün yöneticilerimize ben de teşekkür ediyorum” şeklinde yanıt verdi

Görüşmede; Keleş ile birlikte İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ve şampiyon sporcuların antrenörlerini temsilen Ali Özen de yer aldı.