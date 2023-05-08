İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırının yankıları devam ederken, bugün gerçekleşecek Konya mitingi öncesi iki Kızılay yöneticisi, provokatif paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımlar büyük tepki çekerken, Kızılay'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Konya'da daha önce Kızılay Selçuklu Şubesinde gönüllü olarak görev yaparken istifa ederek ayrılan bir kişi ile Kızılay Gençlik faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bir başka kişinin sosyal medyadan yaptığı ve basına yansıyan paylaşımların içeriği hiçbir şekilde kabul edilemez. Kızılay ilkelerine aykırı bu beyanlar nedeniyle haklarında inceleme başlatılmış olup, her iki kişi de Kızılay faaliyetlerinden el çektirilmiştir."

YENİGÜN HABER MERKEZİ