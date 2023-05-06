CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin kazanılması halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş’ın tarımsal kalkınma, Ekrem İmamoğlu’nun ise deprem bölgesinin yeniden inşasıyla ilgileneceğini açıkladı. Kaftancıoğlu, seçim çalışmalarını “Sahaya bahar geldi” diyerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun 14 Mayıs seçimlerinin kazanılması halinde görevlerine ilişkin açıklama yaptı. Soruları yanıtlayan Kaftancıoğlu,seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin soruya "Seçim güvenliği, seçim takvimi açıklandığı andan itibaren yapılacaklar, seçmenlerin kontrolü, gerekli itirazların yapılması, ilçe seçim kurulu üyelerinin görevlerinin belirlenmesini kapsıyor. Sandıklar kapanıncaya kadar olan sürenin çalışmalarını yürütüyoruz. Görevliler gün boyu ne yapacaklar sürecini yaşayacağız. Sandıklar kapandıktan sonuçlar açıklanıncaya kadar geçen sürede nelere dikkat edilecek. Islak imzalı tutanakların alınacağı ve seçimin sonucu neyse vatandaşa doğru bir şekilde aktaracağımız her türlü teknik ve dijital bir hazırlığımız var" dedi. Kaftancıoğlu, sorulara şu yanıtları verdi:

Öncelikli görevden almalar hangi kurumlarda olacak?

Ekonomiyi düzeltmek için Merkez Bankası’nda liyakatle gelen kişiler olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılarımızın görev alanları belirlenmeye başlandı. Mansur Yavaş tarımsal kalkınmadan sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak hızlıca oradaki aksiyonları alacak. Ekrem İmamoğlu özellikle deprem bölgesindeki yapılaşma ve oraların yeniden inşasıyla ilgili süreçlerle ilgilenecek. Hâkimler ve Savcılar Kurulu ikiye ayrılacak. Devletin çürütülmüş olan tüm mekanizmalarının ve bürokrasinin yukarıdan aşağıya liyakatle yerleştirmesi başlayacak. Vatandaş kendini çözümsüz gibi hissediyor. Sorunların hızlıca çözülebildiğini görecekler.

Millet İttifakı iktidara gelirse ilk icraatlar neler olacak?

Millet İttifakı iktidara gelir gelmez, hemen bir hasar tespit komisyonu kurulacak. Vaatlerimizi, ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Ancak devraldığımız enkaz ne? Ne kadar borcumuz var, acil ödemeler ne kadar var? Bildiklerimiz var ancak bir de iktidara geldiğimizde teslim edilenler olacak. Uzun ve kısa vadede yapılacak görevlendirmelerin hepsi, ekonomik olarak atılacak adımların hepsi tek tek tariflenmiş durumda. Genel başkanımız cumhurbaşkanı olur olmaz görevden alınacak ve devamının da geleceği belirli alanlar olacak. MB’ye yapılacak atamadan tutun da devletin belirli kurumuna yapılacak atamalar şu anda belirlendi. Bütün devletin iktidarımızda yaptığı harcamaları, bütçeleri denetlemek için anında bir komisyon kurulacak. Bu komisyonun başkanı da muhalefette kim olursa o partinin milletvekili olacak. İlk 24 saatte İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecek. Aile Destekleri Sigortası çok hızlı hayata geçirilecek. Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapılacak.

İkinci tura kalırsa aradaki bekleme süresinde insanlar toplumsal kargaşa olabileceğinden de endişe ediyor. Böyle bir öngörünüz var mı?

Kaygılanmakta haklılar. Çünkü bu ülke 2018’deki seçimlerde aradaki sürede neler olduğunu acı acı deneyimledi. Bir kere bunu yaşamak istemiyorlarsa birinci turda bitirmek bunun çözümüdür. Velev ki ikinci tura kaldı, münferit örnekler dışında çok bir şey olamayacak. İktidardakiler, o koltuğu bırakmak istemeyenler bunu yapmak isteyecek. Sahada vatandaşlar artık kavga etmek istemiyor, siyasetçilerin kavgasından hoşlanmıyor. Yaptıkları, ortaya çıkarmak istedikleri kötülükleri sahada satın alan bir duygu yok. Ben buna vatandaşın sağduyusu diyorum.