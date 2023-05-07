14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne 1 hafta kalırken, mitingler de hız kesmeden devam ediyor.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılacak mitinge saatler kala Ekrem İmamoğlu, vatandaşların toplanacağı alanın son halini paylaştı. İmamoğlu'nun paylaştığı görüntülerde Havuzbaşı Kent Meydanı'nın belediye otobüsleriyle dolu olduğu görüldü.

Paylaşımında "Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum. Haydi Erzurum" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ