14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne 1 hafta kalırken, mitingler de hız kesmeden devam ediyor.

Ahmet Davutoğlu'ndan Binali Yıldırım'a: "Haddini Bil" Ahmet Davutoğlu'ndan Binali Yıldırım'a: "Haddini Bil"

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılacak mitinge saatler kala Ekrem İmamoğlu, vatandaşların toplanacağı alanın son halini paylaştı. İmamoğlu'nun paylaştığı görüntülerde Havuzbaşı Kent Meydanı'nın belediye otobüsleriyle dolu olduğu görüldü.

İmamoğlu, Erzurum'daki miting öncesi alanın halini paylaştı: Hemşerilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor

Paylaşımında "Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum. Haydi Erzurum" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

İmamoğlu, Erzurum'daki miting öncesi alanın halini paylaştı: Hemşerilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor