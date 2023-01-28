İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa turuna Gemlik’te başladı. Vatandaşların yoğun ilgisi altında İstiklal Caddesi’nde esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren İmamoğlu’na Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan eşlik etti. İlçe meydanında bir sehpanın üzerine çıkarak Gemliklilere kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, “Bu bir haysiyet mücadelesidir. Demokrasi mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. Bu mücadelenin sonucunda, ülkemizin her ferdinin kazanacağı bir mücadele olacak. Göreceksiniz 86 milyon insanımız kazanacak. Bu birlikteliğinizi bozmayın. Gemlik'te çok başarılı bir belediye başkanımız var. Arkasında güçlü duralım. Hep birlikte olalım. İnşallah önümüzdeki mayıs ayında her şey çok güzel olacak” dedi.

CELAL BAYAR’IN UMURBEY’DEKİ ANIT MEZARINI ZİYARET ETTİ

İmamoğlu, Gemlik’ten Umurbey’e geçerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 3’ncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın anıt mezarını, eski bakanlardan Turhan Tayan ve Mehmet Gazioğlu ile birlikte ziyaret etti. Bayar’ın kabri başında dua eden İmamoğlu, Umurbey Meydanı’nda toplanan vatandaşlara, asırlık bir çınar ağacının altında hitap etti. Merhum Bayar’ın, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile birlikte hem Kuvayı Milliye hem Türkiye Cumhuriyet’nin kurucuları arasında yer aldığını hatırlatan İmamoğlu, “Bugün Celal Bayar isminin tam da olduğu yerde, ülkemizin hak, hukuk, adalet, demokrasi, mücadelesinden de bahsetmeden geçilmez. Rahmetli Bayar, sadece ülkemizin Cumhurbaşkanı, sadece Kuvayı Milliyeci, kurtuluş mücadelesinde mücadele etmiş, sonrasında ülkemizin gelişimine hem iktisadi hem diğer alanlarda hizmet etmiş birisi değil; aynı zamanda ülkemizin demokrasisine de çok özel hizmetleri olan bir insan. Çok partili sisteme geçiş ve sonrasında siyasi mücadelenin içerisinde olmuş, çağdaşlaşma anlamında adım atmış bir büyüğümüz” diye konuştu.

“CUMHURİYET’İMİZİN YÜZ YILINA YAPILAN BÜYÜK BİR AYIP”

Türkiye’nin, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne birçok sıkıntılar yaşadığının altını çizen İmamoğlu, “Farklı demokrasi mücadeleleri içerisinde, farklı aşamalarda çok önemli katkıları olan insanlarımız var. 2023 yılında, Cumhuriyet’imizin yüzüncü yıl dönümünde, biz, yoğun bir biçimde demokrasi mücadelesini, hak, hukuk, adalet arayışını ülkemizde bir yoksunluk olarak hala konuşuyor ve tartışıyorsak, bu gerçekten Cumhuriyet’imizin yüz yılına yapılan büyük bir ayıptır. Bu ayıbın son perdesi, İstanbul'a ne yazık ki bugünkü erkin, bugünkü hükümetin yargıyı siyasetin silahı gibi kullanma kavramıyla hareket edişinin sürece olan yansıması. Yani İstanbul halkının cezalandırılması. Yani millet iradesinin yok sayılması. Ama bu mücadeleyi şunun için veriyoruz: Ortaya konan bu müdahalenin bir an önce bertaraf edilmesinin tek yolu vardır, o da millet iradesinin ülkemizin her sathında ortaya güçlü bir şekilde konması mücadelesi. Ben, onun için bugün buradayım” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’UN VE ÜLKEMİZİN HER SOKAĞINDA OLACAĞIM”

Bugün Bursa’da, yarın Bilecik’te olacağını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:“Daha sonraki günler, İstanbul'un her sokağında ve ülkemizin her sokağında, her sathında olacağım. Bunu anlatacağım. Çünkü bugünün iktidarı, verdiği cezayı ya da yaptığı bu müdahaleyi Ekrem İmamoğlu'na değil, 16 milyon İstanbulluya, hatta 86 milyon yurttaşımıza yapmıştır. Milli iradeyi yok saymıştır. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışına karşı gelmiştir. Ve insanlarımızın bu ülkenin gerçek sahibi olduğu anlayışına, prensibine karşı durmuştur. Bu bir avuç insanın duruşuna ve tek bir insanın kararına karşı, milletimizin buna en büyük ve güçlü cevabı da önümüzdeki seçimde vereceğinden en ufak bir kuşkumuz yoktur. Esas olan millettir. Esas olan milletin iradesidir, bundan daha güçlü hiçbir şey yoktur. Eğer hep birlikte, Cumhuriyet’in yüzüncü yılını güçlü demokrasiyle taçlandırır isek ve bunu hak, hukuk, adalet anlayışını en üstün seviyeye taşıyabilirsek… Bundan hiç kuşku duymuyorum. Milletimizin kararlılığını her noktada görüyorum. Çocuklarımızda görüyorum, gençlerimizde görüyorum. İşte bunu yapabilirsek, inanınız ki, önümüzdeki yüz yıl, gerçek anlamda dünyada Türkiye’nin yüz yılı olur. Bunu hep birlikte başaracağız. Haysiyet mücadelemizi hep birlikte büyütelim istiyorum. Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet. Günün sonunda, mayıs ayında, unutmayın ve kalbinizden hiç çıkarmayın ki; her şey çok güzel olacak.”