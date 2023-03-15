İlyas Salman, 1954 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesi Asar Köyü’nde doğdu.

Malatya Turan Emeksiz Lisesi’nden mezun oldu, konservatuarda eğitim görürken son sınıfta okuldan kovuldu. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğu yaptı. Sinemada köylü tiplemeleri ile tanındı.

Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. 1997-2000 yılları arasında 3 yıl boyunca Ankara Birlik Tiyatrosu’nda sahneye çıkmıştır. Son olarak İleri Yayınları’ndan Hasretim Sansürlüdür isimli şiir kitabı çıkmıştır.

Filmografi

Oyuncu

Sis ve Gece (2006) – Cuma

Güneş de Karanlığa Düşer (2003)

Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü? (2003)

Çığlığın Dağlarda Yükselir (2003)

Fakiro (2001)

Gülerken Ağladık (1998)

Tatil Belası (1997)

Yasemince (1997)

Rambo Ramiz (1995)

Tek Ayaklı Kuşlar (1995)

Karımı Aldatamam (1995)

Antika Kabadayı (1995)

Naylon Karı (1995)

Yoksa Yaşlandım mı? (1994)

Talihsiz Bilo (1994)

Sarhoş (1994)

Kızlar Sınıfı (199

Zavallı (1990) – Ali

Aile Bağları / Deli Fişek (1990)

Kınalı Hanzo (1989) – İlyas

Afacan (1989)

Aptal Aşık (1988)

Keklik Ali (1988)

Fikrimin İnce Gülü / Sarı Mercedes (1987) – Bayram

Gönlü Bol (1987)

Aşk Peşinde (1987) – İlyas

Ava Giden Avlanır (1986)

Ben Milyoner Değilim (1986)

Karaman’ın Koyunu (1986)

Sen Neymişsin Be Abi (1986)

Deliye Hergün Bayram (1985)

Köfteci Holding (1985)

Sarı Öküz Parası (1985)

Fakir Milyoner (1985)

Para Babası (1985)

Ekmek Elden Su Gölden (1985)

Uyanıklar Dünyası (1985) – İlyas

Ya Ya Ya Şa Şa Şa (1985)

Kızlar Sınıfı (1984) – İlyas Hoca

Şekerpare (1983) – Cumali

Şaşkın Ördek (1983) – Halil İbrahim

Aptal Kahraman (1983) – Şahan

Çiçek Abbas (1982) – Abbas

Dolap Beygiri (1982) – Ali

Çirkinler de Sever (1981) – Mazlum

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) Mehmet

Beş Parasız Adam (1980)

İbişo (1980) – İbişo

Banker Bilo (1980) – Bilo

Talihli Amele (1980) – Mehmet Ali

Yedi Kocalı Hürmüz (1980)

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978) – Bilo Ağa

Sultan (1978) – Bekçi Kolombo

Kibar Feyzo (1978) – Bilo

Baskın (1977)

Yönetmen

Zavallı (1990)

Aile Bağları / Deli Fişek (1990)

Senaryo yazarı

Zavallı (1990)

Aile Bağları / Deli Fişek (1990)

Tiyatro oyuncusu

Gurbet Kuşları

Müzik albümleri

Yaram Sızlar

Söze Güneş Doğdu

Türkülerimiz Var Söylenecek

Aramayın Beni Başka Yerde

Dağların Ardı Nazlıdır

Doğdukları Yerde Doymayanlar

İnadına Türküler

Kitapları

Kırmızı Beyaz Türksolu Yazıları (2007)

Hasretim Sansürlüdür (2006)

Aldığı ödüller

1993 Ankara Film Festivali, “En İyi Erkek Oyuncu” Ödülü, Fikrimin İnce Gülü – Sarı Mercedes

2007 Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” Ödülü, Sis ve Gece.